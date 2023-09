Suburban Screams: il trailer della serie antologica firmata da John Carpenter

John Carpenter, la mente dietro film horror classici come Halloween e La Cosa, torna alla regia per la prima volta dopo 13 anni in Suburban Screams, serie antologica di cui è stato svelato il trailer.

La serie horror senza sceneggiatura composta da sei episodi, che debutterà venerdì 13 ottobre su Peacock, esplorazione vere storie di terrore ambientate in città americane apparentemente perfette. Carpenter dirigerà un episodio della serie, di cui è anche produttore, e comporrà la colonna sonora. La serie è il primo grande progetto di Carpenter dai tempi di The Ward, del 2010.

John Carpenter: come ha influenzato l'horror contemporaneo

John Carpenter's Suburban Screams esplora gli oscuri segreti e il male indicibile che a volte si nasconde sotto la superficie delle strade assolate, dei prati ben curati e dei vicini amichevoli dei sobborghi.

Ogni episodio si concentra su una vera storia di terrore, raccontata dalle persone reali che l'hanno vissuta. Oltre ai resoconti di prima mano, gli episodi includeranno rievocazioni cinematografiche, archivi personali e copertura stampa storica della città.

John Carpenter produce lo show insieme a Sandy King, Tony DiSanto, lo showrunner Jordan Roberts, Patrick Smith e Andy Portnoy. Tra i registi anche Jordan Roberts, Michelle Latimer e Jan Pavlacky.