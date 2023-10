Barbie, John Carpenter sul film di Greta Gerwig: 'Non l'ho capito'

John Carpenter, il maestro del cinema horror, ha svelato di aver visto Barbie e ha condiviso la sua opinione sul film. Il regista non sembra aver particolarmente apprezzato il progetto diretto da Greta Gerwig che ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo.

L'opinione del filmmaker

Margot Robbie in una foto del film Barbie

Il regista John Carpenter, intervistato dal Los Angeles Times, ha spiegato: "Ho visto Barbie. Non riesco a crederci che ho visto Barbie. Semplicemente non è qualcosa per la mia generazione. Non ho avuto nulla a che fare con le bambole di Barbie. Non sapevo chi fosse Allan".

Il filmmaker ha quindi aggiunto: "Posso riassumerlo. Lei dice: 'Non ho una vagina', e poi alla fine, 'Andrò da un ginecologo!'. Quello è per me il film. C'è una questione legata al patriarcato, ma non ho colto l'intera questione. Devo essere sincero, non l'ho capito".

Carpenter ha però promosso un elemento importante del film: l'interpretazione della protagonista. Il regista ha infatti sottolineato: "Penso che Margot Robbie sia favolosa".

I dettagli del film

Barbie (Margot Robbie) vive a Barbieland insieme a tutte le altre versioni di Barbie e tutte le versioni di Ken, compreso il suo fidanzato (Ryan Gosling). Un giorno la bambola Mattel scopre di non essere perfetta ed è costretta a partire per il mondo reale cercando di ritrovare quella felicità che sembra perduta per sempre.

Nel cast ci sono anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells e Kate McKinnon.