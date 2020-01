Joaquin Phoenix ha convinto i Golden Globe a servire cibo vegano

Joaquin Phoenix non ha solo vinto un Golden Globe 2020, la scorsa domenica, ma pare sia stato anche il motivo principale per cui è stato servito cibo vegano a tavola durante la serata.

Secondo Variety, sarebbe stato infatti l'attore di Joker a convincere la Hollywood Foreign Press Association, l'organizzazione dietro la prestigiosa premiazione, a ideare un menù privo di carne e derivati animali.

Durante la cena, alle star di Hollywood sono infatti stati serviti zuppa fredda di barbabietola dorata - la stessa zuppa di cui Greta Gerwig ha fatto scorpacciata, immaginiamo - scaloppine di funghi pleurotos con risotto ai funghi, e una torta opera (a forma di cupola) come dessert.

Non solo, ma il menù all-vegan è stato esteso anche al bar nel backstage, dove le celebrità sgranocchiano degli snack durante le pause pubblicitarie.

Nessuno tra i pasti serviti (nemmeno il finger food) conteneva carne.

"Come prima cosa vorrei ringraziare l'Hollywood Foreign Press per aver riconosciuto il collegamento tra l'agricoltura animale e i cambiamenti climatici, è una mossa molto coraggiosa, rendere il menù di stasera a base vegetale. Non dobbiamo prendere un jet privato per o da Palm Spings tutte le volte, per piacere" ha dichiarato durante la cerimonia, dopo aver ritirato il premio come Miglior Attore in un Film Drammatico.

Joaquin Phoenix, convinto sostenitore dei diritti degli animali e dell'ambiente, è stato arrestato nella giornata di ieri durante una delle ultime proteste ambientaliste organizzate dall'attrice Jane Fonda, che aveva recentemente subito la stessa sorte perorando la medesima causa.