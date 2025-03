Jessica Lange su un possibile ritorno in American Horror Story: "Assolutamente no"

Jessica Lange ha commentato le ipotesi di un suo ritorno nella serie American Horror Story svelando che i fan non devono attendersi una sua partecipazione ai prossimi episodi.

L'attrice, durante un'intervista rilasciata al Glasgow Film Festival dove ha presentato il film Long Day's Journey Into Night, ha infatti risposto a una domanda sullo show horror.

La risposta chiara della star

A chi le chiedeva se ha intenzione di recitare nuovamente in American Horror Story, magari in occasione della stagione 13 che dovrebbe essere l'ultima, Jessica Lange ha risposto in modo deciso: "Oh Cristo, no. Voglio dire, non l'ho fatto per oltre 10 anni, 12 anni, quindi no, non ho intenzione di farlo".

L'attrice ha partecipato a ben cinque stagioni della serie antologica targata FX, ma la sua esperienza nell'universo creato da Ryan Murphy sembra essersi definitivamente conclusa.

Le apparizioni dell'attrice nella serie

Lange aveva recitato nella prima stagione di American Horror Story, intitolata Murder House, nel 2011 con la parte di Constance Langdon, vicina dei protagonisti. Il personaggio è poi riapparso in due episodi di Apocalypse nel 2018.

Nel secondo capitolo dello show, Asylum, ha invece avuto il ruolo di Sorella Jude Martin e nella terza, Coven, è stata Fiona Goode. Nella quinta stagione, intitolata Freak Show, è stata invece Elsa Mars.

Jessica ha poi proseguito la sua collaborazione con Ryan Murphy in occasione di Feud: Bette and Joan in cui è stata Joan Crawford, di The Politician in cui ha avuto la parte di Dusty, e in Feud: Capote vs. The Swans in cui è stata Lillie Mae Faulk.

La star sembra quindi aver mantenuto un ottimo rapporto con il produttore esecutivo e non sarebbe sorprendente un suo coinvolgimento in uno dei suoi tanti progetti futuri realizzati per FX o per le piattaforme di streaming.