Jessica Jones: i Marvel Studios valutano una nuova serie solista dopo il suo ritorno in Daredevil: Born Again

Secondo nuovi rumor, i Marvel Studios starebbero considerando una nuova serie TV dedicata a Jessica Jones, anticipata dal ritorno di Krysten Ritter nel ruolo in Daredevil: Born Again.

Si discute da tempo della possibilità che Krysten Ritter entri ufficialmente nell'MCU, e ora il suo ritorno è finalmente confermato: l'attrice tornerà a vestire i panni di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Born Again. Ora è stata ventilata l'idea di una nuova serie interamente dedicata all'eroina.

Una nuova serie Marvel per Jessica Jones?

In passato si era vociferato di un suo possibile cameo in She-Hulk: Attorney at Law o Echo, ma l'idea è poi sfumata, in particolare dopo che Echo è stata riposizionata sotto l'etichetta "Marvel Spotlight". Un marchio che, curiosamente, non è stato più menzionato da allora.

Krysten Ritter è Jessica Jones

Dopo il successo della prima stagione e il calo di consensi nelle successive, Jessica Jones sembrava ormai archiviata. Eppure, con l'ingresso ufficiale del personaggio nel Marvel Cinematic Universe, il futuro di Jessica potrebbe riservare sorprese. Secondo quanto riportato dal sempre ben informato Daniel Richtman, i Marvel Studios starebbero valutando la possibilità di sviluppare una nuova serie interamente dedicata all'investigatrice privata.

L'ipotesi dipenderebbe in gran parte dalla risposta del pubblico al ritorno del personaggio in Born Again, che rappresenterebbe un banco di prova decisivo.

Un ritorno alle storie urbane?

Secondo le stesse indiscrezioni, Marvel Television intende focalizzarsi nuovamente su storie dal tono più realistico e "di strada", come quelle che hanno reso popolari le serie Marvel/Netflix. I grandi crossover e le trame cosmiche resteranno prerogativa dei film e delle saghe principali legate agli Avengers.

Jessica Jones: una scena con Krysten Ritter nella seconda stagione

Durante i recenti Disney Upfronts, Krysten Ritter ha affiancato Charlie Cox sul palco, annunciando ufficialmente il suo ritorno nel ruolo che l'ha resa celebre: "È incredibile tornare. Dopo tre stagioni e The Defenders, poter reindossare i panni di Jessica e far parte dell'MCU è qualcosa di speciale. Senza anticipare troppo, posso dire che ci sarà molto da raccontare. Questa nuova stagione sarà davvero entusiasmante".

Alla domanda su un possibile coinvolgimento anche di Luke Cage (Mike Colter) e Iron Fist (Finn Jones), il responsabile di Marvel Television, Brad Winderbaum, ha preferito mantenere il riserbo: "Non vogliamo forzare le cose. Certo, è stimolante pensare a nuove interazioni tra i personaggi, ma prima viene sempre la storia. Alcune volte abbiamo trovato il giusto equilibrio, altre ci siamo mossi troppo in fretta. Dobbiamo lasciare che sia la trama a guidarci".