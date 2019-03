Jessica Jones 3: David Tennant non ci sarà, la sua reazione alla cancellazione

David Tennant ha interrotto il suo silenzio sulla cancellazione di Jessica Jones da parte di Netflix e ha annunciato, inoltre, che non sarà nella stagione 3. L'attore inglese ha commentato la decisione di Netflix nel corso di un'intervista su EW aggiungendo che non farà ritorno nel ruolo del villain Kilgrave, comparso nelle prime due stagioni di Jessica Jones.

Dopo essere morto alla fine della prima stagione, Kilgrave ha fatto una serie comparse allucinate nella seconda stagione, ma stavolta non lo rivedremo più per davvero come assicura David Tennant. L'attore ha, inoltre, commentato la decisione di Netflix di cancellare la serie tv spiegando di non esserne troppo dispiaciuto;:

"Non considero la cancellazione grave perché credo che la serie abbia avuto la vita che doveva avere. Tre stagioni di questa storia sono una cosa grandiosa. Piuttosto che pensare alla serie come qualcosa di cancellato, penso a qualcosa che avrà tre stagioni impresse nella memoria del pubblico."

Al momento David Tennant è impegnato nella promozione della sua nuova serie tv, lo show Amazon Prime Good Omens, in cui l'attore interpreta un demone intento a salvare la Terra dall'Armaggedon. Good Omens avrà la sua premiere su Amazon Prime il 31 maggio. La terza stagione di Jessica Jones verrà diffusa su Netflix nel corso del 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!