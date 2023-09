Marvel, una serie televisiva cancellata avrebbe introdotto uno degli Avengers più potenti molti anni prima

Uno show televisivo cancellato dalla Marvel avrebbe introdotto Captain Marvel otto anni prima del suo debutto globale in Captain Marvel.

Nel 2012, anni prima di Jessica Jones di Netflix, la famosa investigatrice avrebbe dovuto essere al centro di una serie in seguito cancellata ABC intitolata AKA Jessica Jones, che avrebbe visto il debutto di Captain Marvel prima del suo standalone.

La serie cancellata

Jessica Jones è stata quasi protagonista con Captain Marvel di una serie ABC cancellata, si tratta di AKA Jessica Jones che è stata quasi subito sostituita con lo show Jessica Jones Netflix incentrato sulla vita dell'eroina interpretata da Krysten Ritter. Le due eroine sono migliori amiche nei fumetti, rapporto che sarebbe stato al centro della serie cancellata in cui Jessica Jones avrebbe avuto un ruolo di primo piano e centrale per Captain Marvel (che comunque appare nella serie in un easter egg).

Captain Marvel: Brie Larson è il pilota dell'Air Force Carol Denvers

Tuttavia se AKA Jones fosse stata realizzata, il progetto avrebbe riscritto la storia del MCU e Carol Danvers non avrebbe debuttato nel 2019 interpretata da Brie Larson nell'omonimo film che ha superato il miliardo di dollari al botteghino. Inoltre, dato che l'immenso potere di Captain Marvel e il legame con Nick Fury sono elementi centrali nella storia degli Avengers, il MCU avrebbe avrebbe dovuto notevolmente rielaborare tutti i piani pensati per la saga degli Avengers.

Jessica Jones, il noir femminista targato Marvel

Jessica Jones: Krysten Ritter nella terza stagione

La serie cancellata

AKA Jessica Jones è stata sviluppata da Melissa Rosenberg, showrunner della Jessica Jones di Netflix, che ha contribuito a mantenere intatti molti elementi della trama comuni ad entrambe le versioni. Lo show sarebbe stato basato sulla serie di fumetti di Alias di Brian Michael Bendis e avrebbe seguito le vicende di Jessica Jones come detective privato a New York. Captain Marvel avrebbe dovuto ricoprire il ruolo che poi nella serie Jessica Jones è stato ricoperto da Patsy Walker, alias Hellcat.

Inoltre, come riportato da Collider, l'allora capo della Marvel Television Jeph Loeb aveva rivelato al San Diego Comic-Con del 2011 che oltre a Carol Danvers anche Luke Cage avrebbe partecipato alla serie, l'interesse romantico dell'investigatrice e poi marito che si ritrova anche nei fumetti. Sarebbe stato interessante vedere Captain Marvel in questa serie con Jessica Jones, ma le cose hanno preso un piega diversa nel MCU.