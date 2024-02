Jessica Jones: David Tennant su un possibile ritorno di Kilgrave nel MCU

David Tennant, star di Doctor Who, ha rubato la scena in Jessica Jones nei panni del cattivo Kilgrave. Ora l'attore ha parlato di un possibile ritorno dell'Uomo Porpora nel Marvel Cinematic Universe.

Mentre la storia del villain di Tennant si è conclusa definitivamente dopo la sua uccisione da parte di Jessica, Kilgrave è poi tornato nelle successive stagioni come frutto dell'immaginazione dell'investigatrice privata ed eroina.

Ora che i Marvel Studios stanno iniziando a riportare in scena i personaggi della saga dei Difensori dopo aver reso canonici gli show di Netflix, molti si chiedono se David Tennant farà finalmente il suo debutto nel MCU. Ecco la risposta dell'attore data ai ai BAFTA lo scorso fine settimana: "Mi piacerebbe fare di nuovo Kilgrave, sarebbe fantastico. Sarebbe bello, non è vero?".

La star di Doctor Who ha poi aggiunto: "Voglio dire... gli hanno spezzato il collo, era molto morto... ma mai dire mai nell'Universo Marvel".

La canonizzazione delle serie Netflix

I primi due episodi di Jessica Jones e The Defenders sono stati diretti dalla regista di Madame Web, SJ Clarkson. All'inizio del mese la regista ha commentato l'ingresso degli show nel canone ufficiale del MCU. "Oh, beh, è fantastico. Voglio dire, devo dire che la mia introduzione ai fumetti è stata Jessica Jones. Avevo letto la sceneggiatura ma non avevo mai letto Alias. Ho avuto Alias e l'ho amato. L'ho letteralmente letto e ho pensato: 'Questa è una delle storie più intelligenti, brillanti e belle che abbia visto da molto tempo a questa parte'. Il modo in cui i personaggi sono ritratti, l'inquadratura, l'uso di angolazioni cinematografiche in un fumetto. Naturalmente, sono così entusiasta di sapere che gli show sono entrati a far parte del canone. Jessica, ovviamente, essendo la mia prima, avrà sempre un posto speciale per lei", ha detto Clarkson.