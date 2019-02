Jessica Jones e The Punisher: Netflix cancella le serie

The Punisher e Jessica Jones, le ultime due serie Marvel rimaste fino a questo momento su Netflix, sono state ufficialmente cancellate concludendo in questo modo la collaborazione tra le due società. Lo show con protagonista Krysten Ritter tornerà comunque prossimamente sulla piattaforma con gli episodi inediti della terza stagione, mentre le avventure del vigilante interpretato dall'attore Jon Bernthal non andranno oltre il secondo ciclo di puntate.

Nel 2013 Marvel e Netflix avevano annunciato la produzione delle serie che si sono poi incontrate con il crossover The Defenders che mostrava gli eroi unire le forze.

Netflix ha confermato: "The Punisher non ritornerà per una terza stagione su Netflix. Lo showrunner Steve Lightfoot, l'incredibile troupe e l'eccezionale cast che comprende Jon Bernthal, ha offerto una serie acclamata e coinvolgente per i fan e siamo orgogliosi di mostrare il loro lavoro su Netflix nei prossimi anni".

Il comunicato ha proseguito: "Rivalutando la nostra programmazione Marvel abbiamo deciso che l'imminente terza stagione sarà inoltre l'ultima per Jessica Jones. Siamo grati alla showrunner Melissa Rosenberg, alla protagonista Krysten Ritter e all'intero cast e alla troupe per tre incredibili stagioni di questa incredibile serie che ha ottenuto numerosi premi, tra cui il Peabody Award. Siamo grati alla Marvel per cinque anni della nostra fruttuosa collaborazione e ringraziamo gli appassionati fan per aver seguito queste serie fin dall'inizio".

Bernthal ha condiviso il suo addio al personaggio con un post in cui dichiara: "Per tutti quelli che hanno combattuto. Per tutti quelli che conoscono il significato della perdita. Per tutti quelli che amano e capiscono Frank e il suo dolore. È stato un onore interpretarlo. Sarò per sempre grato ai fan dei fumetti e agli uomini e le donne dell'Esercito e della comunità delle forze dell'ordine per cui Frank è così importante. Grazie all'USMC e ai meravigliosi soldati che mi hanno allenato".

Il personaggio di The Punisher ha debuttato nella seconda stagione di Daredevil, la serie con protagonista Charlie Cox, e ha poi ottenuto uno spinoff composto da due stagioni.