Good Omens: il trailer della serie tv "apocalittica" tratta da Gaiman e Pratchett

Good Omens: ecco il nuovo trailer che anticipa qualche dettaglio relativo a quanto accadrà nella serie che arriverà il 31 maggio su Amazon Prime Video, tratta dal romanzo scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett, intitolato in italiano Buona apocalisse a tutti!.

Il trailer introduce i due protagonisti interpretati da David Tennant e Michael Sheen, oltre a mostrarli mentre si ritrovano a collaborare dopo la scomparsa dell'Anticristo. Il video dà spazio anche ai primi problemi causati dall'imminente Apocalisse e alle presenze sovrannaturali, tra cui i Cavalieri pronti a seminare caos e distruzione, che arrivano sulla Terra nei giorni che precedono la fine dell'umanità che potrebbe essere fermata proprio dai due inaspettati alleati.

La trama di Good Omens vede l'approssimarsi della Fine del Mondo, il che significa che un Angelo viziato (Sheen) e un Demone sregolato (Tennant) che si sono appassionati alla vita sulla Terra sono costretti a creare un'inaspettata alleanza per fermare l'Apocalisse. Sfortuna vuole che abbiano perso di vista l'Anticristo, un ragazzino di 11 anni che, inconsapevole, è designato per dare inizio all'Apocalisse. I due saranno obbligati a imbarcarsi in un'avventura per ritrovarlo e cercare, così, di salvare il Mondo prima che sia troppo tardi.

Nel cast dei sei episodi, oltre a David Tennant, Michael Sheen, ci saranno Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin, Mireille Enos e Benedict Cumberbatch che avrà la parte di Satana.

