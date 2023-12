Jeremy Renner visita l'ospedale in cui è stato curato dopo il tragico incidente

Jeremy Renner ha visitato l'ospedale in cui è stato curato dopo il tragico incidente con lo spazzaneve per ringraziare il personale medico.

Jeremy Renner è tornato a visitare l'ospedale in cui è stato curato dopo il tragico incidente con uno spazzaneve per esprimere la sua gratitudine nei confronti del personale. L'attore ha ringraziato il personale medico dell'ospedale di Reno, in Nevada, con un post su Instagram corredato da una foto che lo ritrae al bordo di un furgoncino.

La didascalia recita: "Giro per Reno in Nevada pieno di gioia e benedizioni. Mi sono fermato a vedere bambini/supereroi, primi soccorritori, medici, infermieri e il personale dell'ospedale Renown. Portavo i miei rispetti e celebravo l'amore, la vita e le benedizioni che porta a tutti noi. Grazie a questa comunità per avermi tenuto qui. Vi sarò per sempre grato".

Di seguito potete vedere il post di Jeremy Renner:

L'incidente e il recupero

L'attore, noto per il ruolo di Occhio di Falco, l'1 gennaio era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato investito vicino alla sua casa di Lake Tahoe dal suo spazzaneve mentre cercava di aiutare il nipote. Renner, che ha tenuto i fan costantemente aggiornati sul suo stato di salute tramite il suo profilo Instagram, ha rivelato di essersi rotto 30 ossa e di aver provato ogni tipo di terapia in seguito all'incidente.

Fortunatamente sembra che il lungo processo di recupero abbia dato i suoi frutti visto che l'attore tornerà a recitare nella terza stagione di Mayor of Kingstown.