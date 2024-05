Robert Downey Jr. pazzo di gioia per il recupero di Jeremy Renner: 'I miracoli accadono'

L'attore è euforico per via della rapida guarigione del collega Avenger, tanto da definirlo "un miracolo"

Robert Downey Jr. era euforico nel vedere Jeremy Renner in piedi festeggiare al matrimonio di Chris Evans lo scorso settembre, fatto che non ha esitato a definire "un miracolo".

L'interprete di Captain America si è sposato con Alba Baptista in una cerimonia privata a Cape Cod, nel Massachusetts, circondato dai suoi co-protagonisti Marvel di lunga data. Renner è stato ricoverato all'inizio del 2023 con ferite gravissime dopo essere stato investito da uno spazzaneve.

In una nuova intervista concessa a Vanity Fair, i colleghi Marvel di Evans hanno ricordato di quando hanno preso parte al suo matrimonio e di essere stati orgogliosi della guarigione di Renner. Hemsworth ha partecipato alle nozze con sua madre, che Downey ha definito "un vero spasso. C'è molto di lei in lui".

I segreti di Wind River: Jeremy Renner in una scena del film

L'incidente di Renner

Il matrimonio di Evans è stata la prima occasione in cui Hemsworth ha potuto rivedere Renner dopo l'incidente, avvenuto nel gennaio 2023.

All'epoca Renner era stato ricoverato in ospedale per un trauma toracico e lesioni multiple dopo che il suo Sno-Cat, un grande spazzaneve, lo aveva investito. L'attore stava cercando di aiutare il nipote a uscire dalla neve vicino alla sua casa di Lake Tahoe quando lo Sno-Cat lo ha schiacciato. Le ferite riportate comprendono otto costole rotte in 14 punti, ginocchio e caviglia destri rotti, tibia della gamba sinistra rotta, caviglia sinistra rotta, clavicola destra rotta, spalla destra rotta e altro ancora.

Jeremy Renner compie 52 anni in ospedale e posta una foto per ringraziare il personale medico

Downey Jr. euforico

"Ci ha mandato un'immagine dall'ospedale e ci ha detto: 'Tutto bene, ragazzi'. Poi non l'ho più sentito per un po', perché era nel pieno della sua terapia", ha raccontato Hemsworth a Vanity Fair.

"Se c'è una caratteristica che tutti concordiamo sia fondamentale, è la resilienza", ha aggiunto Downey a proposito dei colleghi Avengers. "Vedere Renner incarnare questa caratteristica in senso letterale, e nel contesto di quel matrimonio, è stato sbalorditivo. Completamente ristabilito e pronto a festeggiare. Quindi, sì, i miracoli accadono".