Jeremy Renner torna a recitare per la prima volta dopo l'incidente con lo spazzaneve

Jeremy Renner torna a recitare nella terza stagione di Mayor of Kingstown dopo un anno dal devastante incidente con lo spazzaneve in occasione del quale ha quasi rischiato la vita.

L'interprete di Occhio di Falco ha condiviso una storia di Instagram della sua co-star di Mayor of Kingstown Emma Laird che conteneva una foto dei due attori sul set corredata dalla scritta "La prossima settimana tornerò con il mio uomo preferito". Alla foto Renner ha aggiunto la scritta "Sta succedendo", riferendosi all'inizio delle riprese di Mayor of Kingstown 3, la cui data di inizio era stata già annunciata precedentemente.

Mayor of Kingstown

Creato da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, Mayor of Kingstown vede Renner nel ruolo di Mike McLusky, il "sindaco" della città di Kingstown che funge essenzialmente da mediatore tra i criminali e le forze dell'ordine. Laird è co-protagonista nel ruolo di Iris, mentre gli altri membri del cast includono Hugh Dillon, Yalor Handley, Derek Webster, Hamish Allan-Headley e Aidan Gillen. Renner è anche produttore esecutivo insieme a Dillon, Sheridan, Antoine Fuqua, David Glasser, Ronald Burkle, Bob Yari e Michael Friedman.

Quando Mayor of Kingstown ha debuttato con la sua prima stagione nel 2021, non è stata accolta a braccia aperte dalla critica, che alla fine ha ottenuto un indice di gradimento del 35% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, il punteggio del pubblico è significativamente più alto (90%), dimostrando di essere un successo per gli spettatori indipendentemente dalle recensioni. La seconda stagione ha avuto una parabola simile al suo debutto nel 2023. La sua valutazione su Rotten Tomatoes era aumentata rispetto alla prima stagione, attestandosi al 50%, ma il suo punteggio di pubblico era ancora più alto rispetto alla stagione 1, con un 93%.

Nel frattempo, il destino di un altro nuovo show Disney+ Rennervations condotto da Renner rimane incerto. Al momento lo show che ha debuttato nel 2023 non è stato né rinnovato né cancellato.