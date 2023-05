Scarlett Johansson e Chris Evans sull'incontro con Jeremy Renner dopo l'incidente: "Niente lacrime!"

Scarlett Johansson ha rivelato di aver fatto visita a Jeremy Renner insieme a Chris Evans dopo il terribile incidente avvenuto a Capodanno. Il protagonista di Hawkeye è rimasto miracolosamente in vita nonostante sia stato investito dallo spazzaneve che stava guidando per liberare la strada e sta affrontando con grande determinazione il percorso per recuperare la migliore forma fisica possibile.

La reunion con Jeremy Renner

In un'intervista rilasciata a Variety, Scarlett Johansson ha dichiarato: "Ero onestamente così felice di vederlo. Non sapevo se avrei potuto incontrarlo di nuovo. E non solo vederlo, ma poter scoprire che sta bene ed è in una situazione fantastica dal punto di vista mentale".

L'interprete di Black Widow ha aggiunto: "Jeremy Renner è una persona davvero spirituale e riflessiva. E lo si può vedere nel suo lavoro. Viene trasmesso. Ha una tale profondità in lui. Ed ero semplicemente così felice nel vederlo pieno di vita e di luce, e inoltre è esilarante. Abbiamo riso molto".Chris Evans, parlando della reunion, ha aggiunto: "Non ci sono state affatto lacrime. Molte risate, sorrisi e abbracci. Jeremy è in grado di prendere qualcosa di potenzialmente tragico e trasformarlo in qualcosa che può essere una fonte di ispirazione".

Un vero "supereroe"

Scarlett ha ricordato che stava lavorando sul set di Project Artemis quando ha letto la notizia che Renner aveva quasi perso la vita: "Ero davvero sconvolta".

L'attrice e gli altri protagonisti dei film degli Avengers sono stati immediatamente in contatto e sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla velocità con cui il loro amico ha iniziato a migliorare: "Nel nostro gruppo abbiamo scritto: 'Ok. Ci batti tutti, è certo. Hai vinto'. Si tratta di una cosa in stile vero supereroe. Lo trovo incredibile".