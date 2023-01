Jeremy Renner: la chiamata al 911 rivela nuovi dettagli sulle lesioni causate dall'incidente

Dopo che Jeremy Renner ha condiviso un'immagine dal suo letto d'ospedale ringraziando i fan per il loro sostegno, un nuovo report descrive in dettaglio le ferite subite dall'attore. Dopo aver ottenuto il registro del 911 che racconta la chiamata fatta subito dopo l'incidente di Renner, TMZ afferma che l'attore è stato "completamente schiacciato" dallo spazzaneve che stava usando. Inoltre, nella telefonata si dice che l'interprete di Occhio di Falco avesse "estrema difficoltà" a respirare. Secondo il tabloid, il lato destro del petto di Renner sarebbe collassato e la parte superiore del busto sarebbe stata schiacciata.

Cannes 2017: Jeremy Renner sul red carpet per Wind River

Durante una conferenza stampa dell'ufficio dello Sceriffo Cella contea di Washoe, dove sii è verificato l'incidente, è stato rivelato che Jeremy Renner stava aiutando un membro della sua famiglia che era rimasto bloccato in auto in una strada privata peer via della neve. Dopo aver liberato il veicolo, Renner stava per risalire sul suo gatto delle nevi ed è stato allora che è avvenuto l'incidente.

Jeremy Renner: le reazioni delle star dell'MCU al selfie dall'ospedale

Poco dopo la conferenza stampa, Renner ha condiviso la foto dal suo letto d'ospedale sul suo account Instagram.

"Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche ed è stato operato oggi, 2 gennaio 2023. È uscito dall'intervento e rimane nell'unità di terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili", si legge nella prima dichiarazione della famiglia. "La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine verso gli incredibili medici e infermieri che si prendono cura di lui, Truckee Meadows Fire and Rescue, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno City Hillary Schieve e le famiglie Carano e Murdock. Sono tremendamente sopraffatti e apprezzano le manifestazioni di amore e sostegno da parte dei suoi fan".