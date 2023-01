Jeremy Renner: le reazioni delle star dell'MCU al selfie dall'ospedale

Una pioggia di commenti affettuosi da parte degli interpreti dell'MCU hanno raggiunto il post in cui Jeremy Renner ringrazia i fan dopo l'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita.

Jeremy Renner è vivo per miracolo. Dopo l'incidente occorsogli mentre soccorreva un parente bloccato con l'auto in mezzo alla neve, Renner ha postato un selfie per rassicurare i fan e ringraziare tutti coloro che gli sono vicini in questo momento difficile. Il selfie pubblicato su Instagram ha suscitato le reazioni e i commenti delle star dell'MCU a partire dai tre Chris, Chris Evans, Chris Hemsworth e Chris Pratt passando per gli amici Mark Ruffalo e Taika Waititi.

Chris Pratt, che interpreta Peter Quill nel franchise dei Guardiani della Galassia, ha lasciato un commento dicendo: "Ho continuato a pregare per te fratello". La star ha anche lasciato un cuore emoji alla fine del suo messaggio.

Chris Hemsworth, che è il Thor dell'MCU, e ha recitato al fianco di Renner in diversi film, ha commentato: "Amico, ti auguro una pronta guarigione. Ti mando un abbraccio!"

L'attore di Captain America Chris Evans, anche lui collega di set con Renner in varie occasioni, ha dichiarato: "Duro come un chiodo. Ti voglio bene amico", includendo anche un'emoji con un cuore.

Taika Waititi, il regista dei due precedenti film di Thor, ha lasciato un commento scrivendo: "Fratello mio, ti voglio bene".

I fratelli Russo, che hanno diretto Jeremy Renner in Captain America: Civil War e Avengers: Endgame, hanno commentato: "Ti mandiamo il nostro amore, fratello, e speriamo in una pronta guarigione".

Jeremy Renner stava aiutando un automobilista bloccato nella neve quando ha avuto l'incidente

Cobie Smulders ha recitato al fianco di Renner nel film del 2012 The Avengers. Ha mostrato il suo sostegno dicendo: "Ti mando un abbraccio...."

Paul Bettany, interprete di Visione, ha scritto: "Ti voglio bene amico. Ti auguro una pronta guarigione".

Evangeline Lilly, che ha recitato in Avengers: Endgame con Renner, ha pubblicato un post su Instagram sull'interprete di Occhio di Falco, con una lunga didascalia in cui manda i migliori auguri:

"Non sono affatto sorpresa che Jeremy Renner si sia fatto male salvando qualcuno nella neve. Jeremy è sempre stato una delle persone più radicate e vere che abbia mai incontrato a Hollywood. Dalla prima volta che abbiamo lavorato insieme in The Hurt Locker ho riconosciuto la sua sincera bontà. Un uomo bello che adoro. Ti mando i miei più sinceri auguri, Jeremy. Sei così forte. Prego per una guarigione rapida. So che sei circondato da amore e supporto in questo momento. Ti mando il mio. EL"

Mark Ruffalo ha condiviso una Instagram Story con un affettuoso messaggio:

"Prego per nostro fratello Jeremy Renner affinché guarisca rapidamente."

Il regista di Guardians of the Galaxy James Gunn ha scritto su Twitter, "il mio cuore è con Jeremy Renner."

Hailee Steinfeld, co-protagonista di Renner in Hawkeye, ha condiviso il post di Renner su Instagram nelle sue Storie, ma ha aggiunto la sua didascalia:

"Andiamo partner!!! Grazie a Dio stai guarendo. Ti stiamo inviando amore e preghiere per una pronta guarigione."