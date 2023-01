Jeremy Renner condivide un selfie dal letto dell'ospedale e ringrazia i fan

Jeremy Renner ha brevemente aggiornato i fan, dopo l'incidente avvenuto domenica, con un selfie scattato dal letto dell'ospedale e un messaggio di ringraziamento.

L'attore ha pubblicato un post su Instagram, rassicurando le tante persone in tutto il mondo preoccupate per la situazione di salute della star della Marvel, ricoverata in terapia intensiva.

Nel suo post Jeremy Renner ha scritto: "Grazie per tutte le vostre parole gentili. Sono troppo ridotto male ora per scrivere. Ma invio a tutti voi il mio affetto".

Nuovi dettagli riguardanti quanto accaduto pochi giorni fa sono stati rivelati durante una conferenza stampa dello sceriffo della contea di Washoe. Darin Balaam ha augurato a Renner di poter tornare rapidamente in perfetta salute prima di confermare la convinzione che si sia trattato di un incidente. Nell'area c'erano state delle importanti nevicate e Jeremy stava usando lo spalaneve per liberare un veicolo guidato da un membro della sua famiglia che stava rimanendo bloccato poco distante dalla sua abitazione vicino al monte Rose. Jeremy ha liberato l'auto ed è sceso per parlare con il membro della sua famiglia. Il veicolo, che pesa oltre 6 tonnellate, ha iniziato a muoversi e l'attore ha provato a tornare a bordo, venendo però investito dal PistonBully. Il veicolo è stato portato via dalle autorità per verificare se ci sia stato un malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza.

I primi soccorsi sono stati compiuti dai vicini che hanno aiutato a fermare l'emorragia in corso fino all'arrivo dei paramedici.

Una fonte vicina a Renner ha rivelato al DailyMail che Renner ha alcune ferite, ma è cosciente, parla con le persone e interagisce senza problemi. L'attore ha subito varie ferite, in particolare a una gamba, e ha davanti a sé un lungo periodo prima di ristabilirsi completamente. Jeremy è comunque nelle mani di uno staff medico specializzato: il Renown Regional Medical Center è infatti famoso per avere i migliori specialisti in ortopedia della zona Nord del Nevada.