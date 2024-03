Jeremy Renner ricorda le lunghe chiamate con Robert Downey Jr. dopo l'incidente: 'Sembravamo due fidanzati'

È passato più di un anno da quando la star della Marvel, Jeremy Renner, ha avuto un terribile incidente con lo spazzaneve fuori dalla sua casa in Nevada, a causa del quale è stato ricoverato in ospedale per parecchi mesi. Ora che Renner si è rimesso in piedi, ha raccontato come il suo collega Robert Downey Jr. gli è stato accanto in quel momento difficile, tenendolo su di morale con frequenti telefonate.

Il sostegno del collega

"Ci siamo ritrovati a fare delle bellissime chiacchierate su FaceTime, era come se fossimo fidanzati o qualcosa del genere", ha svelato Renner a People. L'attore ha poi raccontato di come l'attore di Iron Man lo ha aiutato a distrarsi "dal dolore atroce" causato dalle ferite con delle battute.

"Mi ha detto: 'Amico, la cosa più importante è che tu abbia un bell'aspetto. Non mi interessa come ti senti, l'importante è che tu stia bene'", ha raccontato l'attore di Occhio di Falco.

Renner ha anche detto che Downey e sua moglie, Susan, essendo entrambi fan di Mayor of Kingstown, lo stuzzicavano spesso dicendogli che avrebbe dovuto riprendersi presto per poter tornare a lavorare alla serie della Paramount+. "Mi diceva: 'Devi tornare a fare Mayor, perché dobbiamo vedere cosa succede', è davvero speciale", ha detto Renner.

Mayor of Kingstown è stata rinnovata per una terza stagione e Renner ha annunciato l'inizio delle riprese pubblicando la prima foto dal set.