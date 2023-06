Jeremy Renner rompe il silenzio sul suo futuro nell'MCU cinque mesi dopo l'incidente

Sono passati circa cinque mesi dall'incidente che ha coinvolto Jeremy Renner. Ora, finalmente, l'attore ha svelato quale potrebbe essere il suo futuro all'interno del Marvel Cinematic Universe. Durante una recente intervista, la star ha dichiarato la sua disponibilità a riprendere il ruolo del supereroe Occhio di Falco.

Jeremy Renner è stato presente come ospite al Phoenix Fan Fusion, un evento di fumetti e cultura pop che si è svolto in Arizona dal 2 al 4 giugno. Durante il meeting, l'attore ha avuto l'opportunità di rispondere ad alcune domande dei suoi fan. Dopo aver affermato che prenderà decisioni sulla sua carriera di attore insieme ai suoi cari, in particolare a sua figlia, a cui spetta l'ultima parola, Renner ha discusso sulla possibilità di ritornare nell'Universo Cinematografico Marvel.

Scarlett Johansson e Chris Evans sull'incontro con Jeremy Renner dopo l'incidente: "Niente lacrime!"

L'attore si è detto disposto a riprendere il ruolo di Occhio di Falco se la Marvel lo chiamerà: "Se Marvel decidesse di richiamarmi, sarei immediatamente pronto a tornare!", ha detto Renner, che pochi giorni fa è tornato sul luogo dell'incidente in cui stava per perdere la vita.

Il primo gennaio 2023, Jeremy Renner era rimasto gravemente ferito in un incidente, investito in pieno dal suo stesso battipista, nel tentativo di salvare il nipote che stava per essere travolto. Nell'incidente riportò la rottura di otto costole in quattordici punti diversi, oltre a varie fratture alla parte destra del corpo: ginocchio, tibia, caviglia, clavicola e spalla. Inoltre, subì la lussazione della mascella e della mandibola, il collasso di un polmone e la perforazione del fegato da parte di una costola.

Jeremy Renner, il suo personal trainer rivela: "Aveva dolori terribili e non riusciva a dormire"

A maggio ha pubblicato un video in cui mostrava i progressi della sua riabilitazione. Tuttavia, l'attore ha recentemente rivelato in un'intervista a ABC News che, a causa dell'incidente, non sarà più in grado di eseguire personalmente le coreografie e gli stunt durante le riprese dei film in cui sarà protagonista, inclusi quelli della Marvel.

Jeremy Renner ha iniziato a interpretare il personaggio di Occhio di Falco in una breve sequenza del film Thor. Successivamente, il suo ruolo ha acquisito maggiore importanza nei film successivi dell'Universo Cinematografico Marvel, come The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e Avengers: Endgame, oltre alla miniserie Hawkeye.