Jeremy Renner fa ritorno sul luogo dell'incidente a cinque mesi di distanza: 'Casa mia'

Sono passati quasi cinque mesi dal terribile incidente riportato da Jeremy Renner a Capodanno e che ha tenuto i suoi fan con il fiato sospeso. L'attore è finalmente stato dimesso dalle ospedale, riuscendo a camminare nuovamente sulle sue gambe, e ha deciso di trascorrere il Memorial Day facendo tappa al lago Tahoe, al confine tra la California e il Nevada, proprio vicino alla sua casa dove è accaduto l'increscioso episodio.

Jeremy Renner ha condiviso dei video sul suo profilo Instagram limitandosi alla seguente didascalia: "Lago Tahoe, casa mia". L'attore ha anche postato una foto che lo ritraeva seduto su una tavola da paddle in acqua assieme alla figlia di 10 anni, Ava.

Jeremy Renner, i gemiti dell'attore durante la chiamata al 911: "È stato schiacciato, prova molto dolore"

L'incidente, avvenuto mentre Jeremy cercava di salvare il nipote, è costato all'attore la frattura di oltre 30 ossa, venendo letteralmente schiacciato dallo spazzaneve.

Jeremy Renner di nuovo sul red carpet

Jeremy Renner è di recente tornato a farsi vedere in pubblico per la premiere di Rennervations a Los Angeles. Si tratta di uno show per Disney+ in cui in l'attore mette a frutto la sua passione per il restauro di veicoli per aiutare le comunità, con l'aiuto di guest star davvero speciali, tra cui anche il collega Anthony Mackie.