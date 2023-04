Jeremy Renner, il suo personal trainer rivela: "Aveva dolori terribili e non riusciva a dormire"

Jeremy Renner è tornato in pubblico per promuovere lo show Rennervations e ora il personal trainer che lo sta aiutando ha svelato in che modo sta lavorando per recuperare la forma fisica dopo il terribile incidente di cui è stato vittima a Capodanno.

L'attore, star del MCU, ha infatti dovuto affrontare la frattura di oltre 30 ossa e traumi al torace e altre parti del corpo.

Christopher Vincent sta aiutando l'attore in questi mesi e ha dichiarato: "Jeremy Renner è una persona estremamente unica e rara. Ho lavorato con centinaia e migliaia di atleti, celebrità, persone normali, ed è realmente una personalità speciale che ha quella concentrazione e determinazione. Supererà tutto e ne uscirà più forte rispetto a come era prima dell'incidente".

Il personal trainer ha svelato che le prime settimane dopo essere stato investito dallo spazzaneve, l'attore ha dovuto affrontare dolori lancinanti: "Avere anche solo uno di quei traumi è abbastanza terribile. La frattura della sua tibia era così grave che da sola... Mentalmente non puoi affrontare tutto quel dolore. Quando hai 30 di quelle fratture, il tuo corpo sta inviando segnali di dolore al tuo cervello da ogni parte del tuo corpo. Non puoi ignorarli. Stai mentalmente semplicemente cercando di calmarli. Sta accadendo 24 ore al giorno, quindi non hai del sollievo quando stai dormendo. Non dormi, quindi la situazione ha delle conseguenze sul tuo sonno, e quella mancanza di sonno ha delle conseguenze sul tuo recupero".

Jeremy Renner: primo red carpet per Rennervations dopo l'incidente (VIDEO)

Vincent ha sottolineato che Renner sta seguendo una dieta specifica che ha degli effetti anti-infiammatori e assumendo degli integratori che diminuiscono la trasmissione dei "segnali di dolore". Jeremy, inoltre, ricorre alla meditazione per cercare di mantenere la calma.

L'esperto ha rivelato a People: "Mentre è disteso a letto, muoviamo le sue spalle, le sue anche, i suoi arti. Cerchiamo di spegnere alcuni di quei segnali e provare a evitare che le articolazioni si blocchino, continuando a farlo muovere". La casa della star del MCU, inoltre, è stata praticamente trasformata in un "centro di riabilitazione". Vincent ha ricordato: "Abbiamo spedito cose a casa sua. Sua madre diceva: 'Che cosa contiene questa scatola? Che macchinario è questo?'. Io rispondevo: 'Semplicemente mettetela in salotto. La useremo più avanti'". Tra gli acquisti c'è anche un tapis roulant "anti-gravità" sviluppato dalla NASA che diminuisce il peso corporeo che devono sostenere le gambe mentre lo si utilizza.