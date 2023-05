Jeremy Renner condivide un aggiornamento sui progressi della sua riabilitazione (VIDEO)

Durante la giornata di ieri, Jeremy Renner ha pubblicato un nuovo aggiornamento sui social media relativo al suo processo di riabilitazione e al suo stato di salute. L'attore 52enne ha condiviso un video time-lapse aggiornando i fan sui progressi che ha fatto negli ultimi mesi dopo l'incidente quasi fatale con lo spazzaneve.

Come si vede nel video, la cui didascalia recita "il mio personal trainer ha fatto questo video per ricordarmi che non puoi tornare a camminare se non fai un passo alla volta", la stella del cinema aveva bisogno di un deambulatore per muoversi prima di essere in grado di camminare senza alcuna assistenza.

Sono mesi che l'attore di Mission Impossible condivide foto e video dei suoi esercizi quotidiani sul suo account Instagram, tenendo aggiornati i fan sulla sua miracolosa guarigione. La star, che dall'incidente è già apparso sul suo primo tappeto rosso per la premiere della sua serie Disney+, Rennervations, ha fatto passi da gigante nel suo percorso di riabilitazione.

Giovedì Jeremy Renner ha condiviso anche un video motivazionale in cui si fa forza per continuare ad allenarsi dopo una lunga giornata di fisioterapia: "Ho deciso di superare il dolore del progresso (questa dannata tibia frantumata) e ho portato le 'nuove parti' a fare un piccolo giro di prova".