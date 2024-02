Jeremy Renner tornerà nel MCU dopo l'incidente con lo spazzaneve? Le parole dell'attore

Jeremy Renner ha svelato a Entertainment Tonight se tornerà nel MCU dopo il recupero dal tragico incidente che lo ha coinvolto lo scorso anno. L'attore, rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da uno spazzaneve, ha parlato anche del sostegno ricevuto dalle sue co-star Marvel.

Durante l'intervista Renner si è dichiarato pronto a riprendere il suo ruolo di Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe. A proposito di un eventuale ritorno nel franchise ha detto: "Sono sempre pronto", ha detto Renner. "Sarò abbastanza forte, questo è certo. Sarò pronto".

Chris Hemsworth svela la reazione all'incidente di Jeremy Renner nella chat di gruppo degli Avengers

Il sostegno dei colleghi e la riabilitazione

L'attore di Mayor of Kingstown, che si è rotto 30 ossa dopo essere stato investito da uno spazzeneve di 14.300 chili nella sua casa di Reno, in Nevada, ha anche condiviso il sostegno ricevuto delle sue co-star del MCU, tra cui Scarlett Johansson e Chris Evans.

"Tutti quei ragazzi sono venuti al mio capezzale, e sono stati con me per tutto il tempo della guarigione, quindi... se mi vogliono, possono avermi", ha aggiunto. "Sarebbe fantastico".

"Sto facendo probabilmente il 90% di tutte le cose che dovevo fare... Penso che nei prossimi sei mesi potrò correre di più. Devo fissare degli obiettivi per me stesso. Farò tutto quello che posso, tutto quello che serve per migliorare, per diventare più forte. È una strada a senso unico, questa guarigione. Il resto della mia vita riguarda la salute e il benessere. Il recupero farà parte del resto della mia vita, quindi non vedo l'ora. C'è sempre qualcosa da fare per migliorare, essere più forti, essere più felici, essere più sani, ed è questo che aspetto con ansia".

E ha aggiunto: "È difficile per me guardare indietro, ad essere onesti. È difficile per me guardare avanti. Mi concentro sul presente e sul prossimo passo che c'è da fare, perché c'è sempre un nuovo ostacolo per me in questo momento".

Il mese scorso Renner ha rivelato di essere tornato a lavoro sul set della terza stagione di Mayor of Kingstown condividendo un post sui social.