Jeremy Renner: primo red carpet per Rennervations dopo l'incidente (VIDEO)

A tre mesi dall'incidente che lo ha quasi ucciso, Jeremy Renner è tornato a camminare sul red carpet per la presentazione di Rennervations, nuovo reality di Disney+ presentato al Regency Village Theatre di Los Angeles. Insieme a lui sua figlia di 10 anni.

Jeremy Renner, volto di Occhio di Falco, torna ad essere protagonista sul red carpet dopo l'incidente avuto il giorno di Capodanno. L'attore, come riportato da People e come appare dalle immagini che in breve tempo hanno fatto il giro dei social, con la mano destra si lascia aiutare da un bastone, e con quella sinistra dalla figlia, Ava Berlin Renner.

Con la sua famiglia accanto, Renner non ha mai smesso di sorridere ai fotografi.

Trenta ossa rotte e numerosi interventi per l'attore di Avengers in seguito all'incidente del primo gennaio in Nevada. Secondo le prime notizie diffuse quella mattina, Jeremy Renner era "in condizioni critiche ma stabili". Grazie alle cure ricevute e alla riabilitazione, martedì è riuscito a tornare a passeggiare sul red carpet.

In Rennervations, Jeremy Renner aiuta gli enti di beneficenza ricostruendo veicoli dismessi per nuovi utilizzi. Accanto a lui alcuni amici famosi tra cui Vanessa Hudgens, Anthony Mackie, Anil Kapoor e Sebastián Yatra.

Lunedì l'attore è inoltre apparso come ospite al Jimmy Kimmel Live, dove si è presentato al pubblico ballando e aiutandosi con il suo bastone. Kimmel a quel punto ha sottolineato che non dovrebbero esserci più dubbi su chi sia l'Avengers "più tosto".

Jeremy Renner: "Anthony Mackie è stato al mio fianco in ospedale"

Intanto, in una recente dichiarazione rilasciata proprio a People la migliore amica di Renner, Rory Millikin, ha parlato di quanto accaduto dopo l'incidente: "Porta questo peso in modo così eroico. Il suo umore è fonte di ispirazione".

"È una persona molto appassionata. La famiglia e gli amici, che sono stati meravigliosi, lo hanno reso più forte", ha proseguito. "Questa cosa potrà suonare sdolcinata, ma il supporto dei fan ha avuto un enorme impatto su di lui. Gli ha dato una gran forza".