Jeremy Renner, arriva un nuovo aggiornamento: l'attore rivela di essersi rotto più di 30 ossa

Jeremy Renner, dopo il suo ultimo post relativo al rientro a casa, ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento: l'attore ha ringraziato i suoi fan e tutti coloro che lo hanno contattato dopo l'incidente del primo gennaio, rivelando poi di aver più di 30 ossa rotte che "diventeranno più forti di prima".

Questo aggiornamento è arrivato dal suo profilo Instagram, attraverso il quale l'attore ha aggiornato e ringraziato i suoi follower: "Gli allenamenti mattutini, i propositi per il nuovo anno sono cambiati del tutto questo Capodanno... Prima è arrivata una tragedia per tutta la mia famiglia che, in seguito, si è rapidamente trasformata in amore."

"Voglio ringraziare TUTTI per i loro messaggi e la premura che avete dimostrato per me e per la mia famiglia.... Tanto amore e affetto a tutti voi. Ho più di 30 ossa rotte ma si ripareranno e diventeranno più forti di prima, proprio come l'amore e il legame con la famiglia e gli amici. Mando tanto amore a tutti voi", ha concluso l'attore.

Ricordiamo che Jeremy Renner è stato ricoverato in ospedale il 1 gennaio 2023 dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente con il suo spazzaneve. La star ha subito due interventi chirurgici a causa di un trauma toracico contusivo e delle lesioni ortopediche riscontrate.