Jeremy O. Harris, star di Emily in Paris, arrestato in Giappone per presunto traffico di droga

L'attore e drammaturgo, presente in alcuni episodi della serie, è stato fermato in territorio giapponese e accusato di tentato traffico di stupefacenti.

Jeremy O. Harris, noto attore e drammaturgo teatrale ma apprezzato anche sullo schermo, in particolare in alcuni episodi di Emily in Paris con Lily Collins, è stato trattenuto in custodia in Giappone.

Harris è stato accusato di presunto traffico di droga e per il momento rimane in carcere sul territorio nipponico in attesa di fare chiarezza sulla vicenda che l'ha visto improvvisamente coinvolto.

La star di Emily in Paris arrestata in Giappone

Jeremy O. Harris, star di Emily in Paris, è stato fermato lo scorso 16 novembre all'aeroporto di Naha, sull'isola giapponese di Okinawa, con il sospetto di aver tentato di introdurre sostanze stupefacenti nel Paese.

Lily Collins in una scena di Emily in Paris

Interpellato da Reuters, un portavoce della dogana regionale di Okinawa ha spiegato che un funzionario doganale dell'aeroporto avrebbe trovato meno di un grammo di MDMA nel borsone dell'attore. A quel punto, Harris è stato arrestato per aver violato le leggi giapponesi sugli stupefacenti e da quel momento si trova in custodia. Non è chiaro se Harris si sia dichiarato o meno colpevole.

Il viaggio di Jeremy O. Harris e il fermo in Giappone

L'attore, 36 anni, era partito dal Regno Unito, con scalo a Taiwan, prima di volare a Okinawa per motivi turistici. La denuncia penale è stata formalizzata e ora si attende il prossimo passo processuale.

Il Giappone è uno dei Paesi sviluppati con le leggi maggiormente severe in tema di sostanze stupefacenti, e solitamente vengono inflitte pene severe per reati di possesso e traffico, anche in minima quantità.

Jeremy O. Harris è noto al pubblico televisivo per aver interpretato lo stilista Grégory Elliot Duprée nella serie televisiva Emily in Paris, oltre ad aver inanellato una serie di partecipazioni sul piccolo schermo come nel reboot di Gossip Girl e What We Do in the Shadows. La notorietà è arrivata per la prima volta nel 2018 grazie a Slave Play, nominato ai Tony Award come miglior opera teatrale. In qualità di produttore ha lavorato per la serie Euphoria, e ha co-scritto il film Zola.