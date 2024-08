Emily in Paris 4: Lily Collins vola a Roma nel trailer della Parte 2

Stavolta Emily insegue il suo Marcello per le vie di Roma nella seconda parte di stagione in arrivo a settembre

Emily Cooper si sta concedendo un soft reboot, in quanto nel trailer della Parte 2 di Emily in Paris 4, abbandonerà i drammi di Parigi per un nuovo inizio a Roma, una mossa che si accompagna anche a un nuovo interesse amoroso.

Netflix ha diffuso in streaming il filmato che illustra gli eventi della seconda metà della quarta stagione dello show (il cui debutto in anteprima è previsto per giovedì 12 settembre), che invia la stratega impersonata da Lily Collins in Italia per altri cinque episodi di divertimento assolutamente alla moda.

La prima metà della quarta stagione, arrivata sulla piattaforma all'inizio del mese, si è conclusa con Cami che ha scoperto di non essere mai stata incinta. E finché Cami non condividerà questa informazione con l'aspirante padre del bambino, Gabriel, che attualmente esce con la sua migliore amica, la situazione non potrà che complicarsi.

"Vedrete come questa complicazione e questa notizia creeranno un po' di panico", ha affermato Collins a TVLine a proposito della seconda parte. "Come potrebbe non esserlo? Ma ancora una volta, Emily tiene a Cami e vuole solo assicurarsi che stia bene".

D'altra parte, Gabriel potrebbe essere presto messo da parte in questa seconda metà di stagione, visto che il filmato ci presenta Eugenio Franceschini nei panni di Marcello, il bell'italiano con cui Emily vive ogni sorta di avventura in stile Audrey Hepburn in giro per Roma. "Non è la prima volta che mischi gli affari con il piacere", afferma Sylvie a Emily a proposito di questa potenziale nuova storia d'amore. "In realtà sei molto brava a farlo".

Emily in Paris vede Collins nel ruolo di Emily, Philippine Leroy-Beaulieu nel ruolo di Sylvie, Ashley Park nel ruolo di Mindy, Lucas Bravo nel ruolo di Gabriel, Camille Razat nel ruolo di Camille, Samuel Arnold nel ruolo di Julien, Bruno Gouery nel ruolo di Luc, William Abadie nel ruolo di Antoine e Lucien Laviscount nel ruolo di Alfie. Su queste pagine trovate la recensione della Parte 1 di Emily in Paris 4.