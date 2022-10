Jennifer Lawrence: "Il successo prematuro mi ha fatto perdere il senso del controllo"

Il successo arrivato troppo presto ha fatto perdere il senso del controllo a Jennifer Lawrence. L'attrice premio Oscar ha analizzato pro e contro di una rapida ascesa nel mondo di Hollywood durante una conversazione al London Film Festival.

Causeway: un primo piano di Jennnifer Lawrence

Dopo aver ottenuto una nomination all'Oscar per il suo primo ruolo importante in Winter's Bone, Jennifer Lawrence è stata scritturata in due dei più popolari franchise di Hollywood, interpretando Mystica in X-Men: First Class e Katniss Everdeen in The Hunger Games. Quest'ultimo ruolo l'ha trasformata in una superstar, e poi è seguito l'Oscar conquistato per la sua interpretazione in Il lato positivo - Silver Linings Playbook di David O. Russell.

"Penso di aver perso il senso del controllo", ha detto Jennifer Lawrence (via Variety). "Tra l'uscita di Hunger Games e la vittoria dell'Oscar, sono diventata un bene tale che che ogni decisione veniva presa in gruppo. Quando ci rifletto ora, non riesco a pensare a quegli anni perché avevo perso il controllo su me stessa".

Alla fine Jennifer Lawrence ha iniziato a lavorare di meno per cercare di riprendere il controllo di Roma 2022 con la sua ultima fatica, il dramma Causeway, dove interpreta una militare affetta da sindrome da stress post-traumatico. Successivamente tornerà a collaborare con Adam McKay per il film su Elizabeth Holmes, Bad Blood.