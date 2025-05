Die, My Love: Jennifer Lawrence si apre sulla maternità e il post-partum a Cannes 2025

Durante la conferenza stampa di Die, My Love, presentato in concorso a Cannes, l'attrice ha condiviso la sua esperienza personale con la maternità e le difficoltà legate al periodo post-partum.

Tra i titoli in concorso al Festival di Cannes 2025, Die, My Love segna una collaborazione inedita sul grande schermo tra Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. In occasione della conferenza stampa del film, Lawrence ha colto l'opportunità per affrontare un tema spesso trascurato ma di grande rilevanza: il complesso impatto della maternità e del post-partum sulla vita delle donne.

Nel nuovo film di Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence interpreta una madre travolta dalla depressione post-partum, una realtà che lei stessa ha sperimentato e che ha portato sullo schermo con grande intensità.

Le parole di Jennifer Lawrence a Cannes

Durante l'incontro con la stampa, Lawrence ha spiegato quanto la sua vita familiare abbia influenzato il modo in cui ha costruito il personaggio. "Come madre, è stato difficile distinguere cosa avrei fatto io da cosa avrebbe fatto lei", ha raccontato, definendo l'esperienza come "emotivamente devastante".

Die, My Love: Jennifer Lawrence nella prima foto del film

L'attrice, che ha avuto il suo primo figlio con Cooke Maroney nel 2022, ha descritto il periodo successivo al parto come "profondamente isolante". "Nel film, il personaggio si ritrova in Montana, lontano da qualsiasi supporto. Ma la verità è che ansia e depressione riescono a isolarti ovunque, anche quando sei circondata da persone", ha dichiarato.

Lawrence ha poi rivelato di essere rimasta incinta del suo secondo figlio proprio durante le riprese del film. Il piccolo è nato nel marzo 2025. "Diventare madre ti cambia radicalmente. È qualcosa di duro, ma anche meraviglioso", ha aggiunto.

Secondo l'attrice, la maternità ha influenzato non solo le sue scelte personali, ma anche il suo approccio creativo: "Se vuoi diventare un bravo attore, avere dei figli aiuta davvero. Ti cambia il modo di sentire e osservare il mondo".

L'intervento di Robert Pattinson

Anche Robert Pattinson, presente alla conferenza, ha condiviso alcune riflessioni legate al tema della genitorialità, sottolineando quanto possa essere difficile, per un partner, comprendere il proprio ruolo dopo la nascita di un figlio.

New look at Robert Pattinson and Jennifer Lawrence in Lynne Ramsay's 'DIE, MY LOVE'. pic.twitter.com/W1OoUoPewT — A Shot. (@ashotmagazine) May 15, 2025

"Nel film, il mio personaggio non ha il linguaggio per sostenere davvero la moglie. Ed è qualcosa che nella realtà può succedere spesso", ha affermato.

Pattinson ha aggiunto che la nascita di sua figlia lo ha profondamente trasformato, sia nella vita privata che nel lavoro: "Il giorno dopo ero già un'altra persona. Mi ha dato un'energia nuova anche come attore".

Die, My Love è stato presentato in anteprima mondiale il 17 maggio 2025 al Festival di Cannes, dove è in concorso per la Palma d'Oro.