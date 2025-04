Jennifer Lawrence è diventata mamma per la seconda volta. Il magazine People ha infatti confermato che l'attrice, sposata con il gallerista Cooke Maroney ha partorito, anche se non è stato rivelato quando è avvenuto il lieto evento o il sesso del nascituro.

Il lieto evento nella vita della coppia

L'attrice Jennifer Lawrence e il marito erano già genitori di Cy, che ora ha tre anni ed è nato nel mese di febbraio 2022. La coppia ha dato al figlio il nome di uno degli artisti preferiti di Maroney, il pittore americano Cy Twombly.

Nell'ottobre 2024 la star del cinema aveva confermato che era in attesa di un secondo figlio. Nel 2023, durante una conversazione con Cameron Diaz per il magazine Interview, la star di Hunger Games aveva spiegato come essere diventata madre ha avuto un impatto sulla sua carriera: "Mi aiuta decisamente a selezionare i progetti: 'Sì. No. Sì. No. Sì. No. Vale la pena trascorrere una mezza giornata distante da mio figlio?'".

L'anno prima, parlando con Vogue, Lawrence aveva infatti condiviso come l'arrivo di Cy le avesse cambiato la vita: "La mattina dopo il parto, ho provato la sensazione che la mia intera vita fosse ricominciata. Come se ora fosse il primo giorno della mia esistenza. Ero semplicemente così innamorata... Il mio cuore si è espanso in un modo che non pensavo fosse possibile. Includo anche mio marito in tutto quello. Ma l'euforia legata a Cy... Gli dico sempre: 'Ti amo così tanto che è impossibile da descrivere'".

I prossimi film di Jennifer

Oscar 2024: Jennifer Lawrence

Lawrence, nei prossimi mesi, dovrebbe essere impegnata nella promozione di Die, My Love, film diretto da Lynne Ramsay, che porterà sugli schermi la storia raccontata tra le pagine del romanzo scritto da Ariana Harwicz, pubblicato nel 2017.

Nel cast ci sono poi Robert Pattinson nella parte del marito della protagonista e LaKeith Stanfield che sarà l'amante della giovane. Tra gli interpreti ci sono anche Sissy Spacek e Nick Nolte.

Jennifer, inoltre, sembra potrebbe recitare nella prossima commedia diretta e interpretata da Jonah Hill, intitolata Cut Off. Al centro della trama ci saranno due gemelli 'benestanti in modo esuberante' che vengono improvvisamente estromessi dalla fortuna della loro famiglia e sono quindi obbligati a badare a se stessi, provando a capire come funziona il mondo reale senza una rete di sicurezza.