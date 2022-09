Jennifer Lawrence rivela il nome di suo figlio: "Quando è nato la mia vita è ricominciata da capo"

Durante una recente intervista di Vogue, Jennifer Lawrence si è aperta a proposito di quanto la nascita di suo figlio abbia letteralmente rivoluzionato la sua vita. L'attrice ha anche rivelato il nome del piccolo, confermando per la prima volta il sesso del bambino.

La Lawrence e suo marito Cooke Maroney condividono un figlio di sei mesi e la star di Hollywood ha appena svelato il suo nome: si chiama Cy in onore del pittore americano del dopoguerra chiamato Cy Twombly, che è uno degli artisti preferiti del marito gallerista.

L'attrice de Il lato positivo - Silver Linings Playbook ha confessato che, prima di diventare madre, tutti i suoi amici l'hanno spaventata a morte dicendole cose tipo: "Non è detto che tu ti innamori subito di tuoi figlio, magari all'inizio non ti piacerà, non preoccuparti se non senti niente per i primi giorni".

Sebbene fosse piuttosto intimorita da i suddetti moniti, Jennifer Lawrence ha affermato che il giorno dopo il parto è come se "la sua vita fosse ricominciata da capo", per poi dichiarare: "Non mi piace parlare di maternità perché è così diverso per tutti. Potrei dire: 'Per me è stato fantastico fin dall'inizio' e alcune persone penserebbero: 'Per me non è assolutamente stato fantastico all'inizio'. Non voglio che nessuno stia male per questo."