Jennifer Lawrence e il primo giorno sul set di Die, My Love: "Io e Rob dovevamo lottare come tigri, ma nudi"

Jennifer Lawrence ha svelato la richiesta ricevuta dalla regista Lynne Ramsay durante il primo giorno delle riprese di Die, My Love, di cui è protagonista accanto a Robert Pattinson.

Il film è stato presentato in anteprima alcuni giorni fa al Festival di Cannes, ricevendo un'ottima accoglienza da parte della critica e delle persone presenti in sala.

Jennifer svela le richieste di Lynne Ramsay

Nel film Die, My Love, diretto da Lynne Ramsay, si segue una giovane alle prese con la depressione e la pazzia dopo aver avuto un figlio. Il personaggio di Jennifer Lawrence si ritrova ad affrontare la situazione da sola, mentre il fidanzato Jackson (Robert Pattinson) non sa come aiutarla.

L'attrice premio Oscar, durante la conferenza stampa che si è svolta a Cannes, ha svelato che non c'è stato nulla in particolare che le è stato difficile sul set: "Era qualcuno con cui ho sempre voluto lavorare. Si crea un'atmosfera sul set. Non lo descriverei come difficile o facile... Semplicemente era un ambiente insolito".

Jennifer ha quindi ricordato: "Alcune delle cose che stavamo facendo... C'è una scena in cui c'erano tre o quattro pagine di dialoghi e ci siamo presentati sul set e Lynne ha detto: 'Penso che la girerò senza dialoghi'. Ed è un po' spaventoso, ma è davvero, davvero entusiasmante. Ti fa sentire molto viva".

Il primo giorno sul set

Lawrence ha quindi rivelato un dettaglio curioso delle riprese: "Il giorno prima del nostro primo giorno sul set, Lynne ha mostrato a me e Rob una scena di Se.... C'erano questi attori e si stavano attaccando a vicenda come tigri e abbiamo detto 'Okay, sì'. E lei ha detto: 'Potete farlo nudi, sì?'. Abbiamo reagito: 'Oh, Ok' e quello era il nostro primo giorno sul set".