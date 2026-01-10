Jennifer Lawrence sommersa dalle critiche online per il trattamento riservato al suo cane

L'attrice ha raccontato il motivo per cui ha deciso di separarsi dall'amica a quattro zampe che aveva adottato, scatenando i commenti negativi.

I commenti di Jennifer Lawrence sul suo cane hanno scatenato molte critiche online tra chi non ha apprezzato il modo in cui ha ammesso di aver deciso di affidarlo ai suoi genitori.

L'attrice, che si trovava a New York per la promozione del film Die My Love, ha raccontato quanto accaduto dopo la nascita del figlio Cy.

Le dichiarazioni controverse di Jennifer Lawrence

Nella serata di mercoledì, al termine di una proiezione del film diretto da Lynne Ramsay (di cui potete leggere la nostra recensione), l'attrice ha rivelato che Principessa Pippi Calzelunghe, la cagnolina che aveva adottato nel 2017, non vive più con lei.

Jennifer Lawrence ha dichiarato che ora è molto spaventata dai cani, sottolineando: "Sembra quasi che io attualmente non li riesca a riconoscere, li vedo semplicemente come una minaccia".

Die My Love: Jennifer Lawrence in una foto

La star di Hunger Games ha quindi dichiarato: "Uno di loro ha morso mio figlio e questo mi ha fatto venire voglia di annientare tutti i cani. Ho pensato: 'Ti ucciderò, te e la tua fottuta famiglia. Te e i tuoi amici. Andrò in Cina e mi prenderò cura dei tuoi amici laggiù. Chiunque ti somigli è morto".

Jennifer ha invece lodato i gatti, esprimendo il suo affetto per Fred, che considera un compagno di vita particolarmente divertente e che trascorre molto tempo con lei e il marito Cooke Maroney quando la coppia sta guardando la televisione.

Le reazioni online

Le parole della star del cinema non sono state tuttavia particolarmente apprezzate, nonostante Lawrence abbia voluto specificare che aveva persino deciso di vivere vicino a un parco per poterla portare fuori spesso e la sua cagnolina non è stata in ogni caso abbandonata: "Lei è viva, è con i miei genitori. Non le piaceva New York".

Le sue parole, tuttavia, sono state considerate eccessive e tra i commenti sui social c'è chi ha sostenuto che si tratti di 'una dichiarazione orribile' e che sentirla dire quelle frasi sia stato particolarmente deludente.

Tra chi ha rivolto delle critiche a Jennifer Lawrence c'è chi ha sostenuto: "Non ti liberi del tuo cane solo perché hai avuto dei figli e devi insegnargli a rispettare il tuo cane. Wow, non mi piace davvero ora".

Sui commenti Instagram c'è poi chi ricorda che è importante seguire con attenzione l'arrivo in famiglia di un bambino se si hanno dei cani e chi ha ribadito: "Dire che vuole 'annientare' tutti i cani, quando vediamo già così tante eutanasie nei nostri rifugi locali mi ha semplicemente spezzato il cuore".

Alcuni fan dell'attrice hanno però provato a difenderla sostenendo che l'importante era mantenere al sicuro i figli e, in ogni caso, si è trattato di un 'affidamento in famiglia'.