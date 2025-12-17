Jennifer Lawrence rivela: "Sul set di Hunger Games: la ragazza di fuoco ho avuto le allucinazioni"

Jennifer Lawrence ha svelato che sul set di Hunger Games: la ragazza di fuoco è stata protagonista di un divertente incidente dopo aver preso un Ambien.

L'interprete di Katniss Everdeen, parlando con Leonardo DiCaprio per gli incontri di Variety, ha infatti ammesso di aver avuto delle allucinazioni.

Un errore compiuto sul set di Hunger Games

Parlando delle sue esperienze con l'amico e collega, Jennifer Lawrence ha ricordato: "Io e te siamo entrambi ossessionati dal sonno quando stiamo lavorando, contiamo realmente le ore. Quando ho girato Red Sparrow ho preso un Adderall invece che una pastiglia per dormire. Stavo facendo docce calde alle prese con il panico".

L'attrice ha sottolineato: "Sono qualcuno che non riesce a funzionare senza dormire. E poi ho dovuto dire la frase 'Senate Armed Services Committee' con un accento russo. Faceva schifo".

Jennifer ha poi parlato di Hunger Games: la ragazza di fuoco ricordando: "Ho inoltre preso un Ambien di mattina, pensando fosse qualcosa di diverso. Era una scena di danza con Philip Seymour Hoffman nel secondo film di Hunger Games. Stavo avendo delle allucinazioni. Elizabeth Banks era realmente infastidita".

Il ritorno di Jennifer nella saga

Lawrence, secondo alcune indiscrezioni, ha ripreso da poco il ruolo di Katniss accanto a Josh Hutcherson, che ha la parte di Peeta, in occasione di Hunger Games: l'alba sulla mietitura.

Il progetto è un prequel dedicato alla storia di Haymitch, ambientato molti anni prima del momento in cui il personaggio deve occuparsi dei due giovani in veste di mentore.

I lettori del romanzo scritto da Suzanne Collins sanno tuttavia che nelle ultime pagine c'è spazio per un flash forward in cui Lawrence e Hutcherson potrebbero apparire brevemente.

Per ora, tuttavia, i fan dovranno attendere ulteriori anticipazioni o l'arrivo nelle sale del film, anche in questo caso diretto da Francis Lawrence, per sapere con certezza in che modo le due star del franchise sono state coinvolte.