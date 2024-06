Hunger Games: Sunrise on the Reaping sarà seguito da un prequel su Finnick?

I fan del franchise di Hunger Games di Suzanne Collins sono stati colti da una grande sorpresa giovedì, con l'annuncio del nuovo prequel Hunger Games: Sunrise on the Reaping. La storia, che sarà raccontata prima nel romanzo in uscita nel marzo del 2025 e dopo nell'adattamento cinematografico in uscita a novembre 2026, approfondirà ulteriormente la storia dei 50° Hunger Games e di come un giovane Haymitch Abernathy sia diventato il primo vincitore maschile del Distretto 12.

L'annuncio di Sunrise on the Reaping arriva dopo che per anni i fan si sono battuti per saperne di più sulla storia di Haymitch, nel caso in cui il franchise avesse scelto di espandersi in altri romanzi prequel dopo quello di Coriolanus Snow del 2020, Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente. Ora che la storia di Haymitch è all'orizzonte, una parte del fandom di Hunger Games ha già iniziato a chiedersi: un prequel su Finnick Odair potrebbe essere il prossimo?

Il prequel su Finnick Odair

I fan si sono sempre fervidamente battuti per avere dei prequel che raccontassero le storie di Haymitch e Finnick, ed è facile capire perché. Entrambi sono vincitori di precedenti Hunger Games legati a giochi passati e importanti nel canone del franchise, ed entrambi hanno storie secondarie che sono state rivelate solo gradualmente nel secondo e terzo libro della serie, Catching Fire e Mockingjay.

Mentre un intero capitolo di Catching Fire è stato dedicato a un racconto sintetico dei giochi di Haymitch, l'esperienza di Finnick nel vincere i 65esimi Hunger Games non è altrettanto approfondita. Sappiamo che era uno dei Tributi Vincitori del Distretto 4 e che è diventato uno dei più giovani vincitori di sempre degli Hunger Games, per poi divenire vittima di un giro di traffico sessuale del Presidente Snow e di Capitol. Solo cinque anni dopo, Finnick ha fatto da mentore - e poi si è innamorato - della nuova vincitrice del Distretto 4, Annie Cresta, i due si sono poi sposati durante gli eventi di Mockingjay.

Hunger Games: la ragazza di fuoco - Un primo piano di Sam Claflin

Certo, la maggior parte della storia di Finnick è ambientata nel decennio precedente agli eventi di Hunger Games, il che potrebbe rendere più difficile giustificare un vero e proprio prequel che esplori quell'epoca di Panem. Ma è sicuro che, tra i giochi stessi e le sue relazioni sentimentali e personali successive, potrebbe esserci del potenziale narrativo nell'espandere la storia di Finnick. Questo, unito all'affetto che molti fan nutrono per l'interpretazione di Finnick di Sam Claflin nei film di Hunger Games, ha portato alla richiesta di un prequel, ma resta da chiedersi se si farà o meno. Inoltre lo stesso Claflin sarebbe disposto a tornare seduta stante.

La Collins ha più volte dichiarato che le sue opere su Hunger Games sono un modo per "esaminare" un argomento del mondo reale, e Sunrise on the Reaping si ispira già all'esplorazione della propaganda e della sottomissione implicita del filosofo illuminista scozzese David Hume. Se la storia di Finnick dovesse essere completamente raccontata, è lecito supporre che la Collins vorrebbe trovare un'angolazione specifica per giustificarne l'esistenza e per mettere in parallelo la storia con temi reali. Per quanto riguarda un film su Finnick, il regista del franchise Francis Lawrence ha dichiarato che non sarebbe possibile realizzarlo senza che la Collins abbia in mente una narrazione specifica.