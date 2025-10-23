Hunger Games, Jesse Plemons: "Ho titubato prima di accettare il ruolo che fu di Philip Seymour Hoffman"

Jesse Plemons si sta preparando a recitare nel ruolo del giovane Plutarch Heavensbee, personaggio interpretato in passato in Hunger Games da Philip Seymour Hoffman.

Plemons è stato scelto nel cast del prequel Sunrise on the Reaping, e raccoglierà l'eredità dal collega con il quale recitò nel film di Paul Thomas Anderson, The Master.

I dubbi di Jesse Plemons sul ruolo di Plutarch

Ospite del podcast Happy So Confused, Jesse Plemons ha ammesso che il suo legame con Philip Seymour Hoffman lo rese un po' titubante, all'inizio, prima di accettare la parte.

Philip Seymour Hoffman in una scena di Hunger Games: la ragazza di fuoco

"Non so se abbia senso ma [averlo conosciuto e aver lavorato con P.S. Hoffman] in realtà è stata una delle cose che mi ha fatto dubitare di volerlo fare. Senza offesa, perché potrei fare un salto di qualità con la stampa e tutto il resto, il che non mi dispiace".

La decisione finale sul ruolo di Plutarch che fu di Philip Seymour Hoffman

Nell'intervista, Jesse Plemons ha poi spiegato la decisione: "Credo di aver semplicemente deciso e pensato che volevo farlo. Mi piace la parte, mi piace la sceneggiatura, mi piace il regista, e il cast. Quindi, eccoci qui" ha concluso l'attore.

Sunrise on the Reaping è ambientato ventiquattro anni prima degli eventi del primo film e racconta il 50° torneo di Hunger Games attraverso gli occhi di Haymitch Abernathy, in precedenza interpretato da Woody Harrelson.

Jesse Plemons reciterà al fianco di Ralph Fiennes, Elle Fanning e Kieran Culkin, rispettivamente nei panni delle versioni più giovani del presidente Snow, Effie Trinket e Caesar Flickerman. Nel film recitano anche Joseph Zada, Glenn Close, Maya Hawke e Billy Porter. Sunrise on the Reaping, prequel di Hunger Games, sarà diretto dallo storico regista del franchise originale, Francis Lawrence, e uscirà nelle sale cinematografiche il 20 novembre 2026. Le star dei primi film erano Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson.

Html da embeddare