Jennifer Lawrence e Robert Pattinson sono una coppia in difficoltà nel trailer di Die My Love

Lynne Ramsay è tornata alla regia con un film 'brutale' in cui le due star sono alle prese con un matrimonio in crisi, ecco il nuovo video promozionale.

Una foto di Die My Love
NOTIZIA di 06/10/2025

Il 7 novembre arriverà nei cinema americani Die My Love, il film con star Jennifer Lawrence e Robert Pattinson che è stato diretto da Lynne Ramsay.
Mubi, che si occupa della distribuzione del progetto, ha ora condiviso un nuovo trailer del lungometraggio drammatico che è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Cosa racconta Die My Love

Al centro della trama c'è la coppia composta da Grace e Jackson, i personaggi interpretati da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, che se ne vanno da New York e si trasferiscono in una casa in campagna. La giovane, che è una scrittrice, cerca di trovare la sua nuova identità dopo essere diventata madre, ma inizia ben presto a perdere il controllo facendo emergere nuovi lati della propria personalità.

Nel trailer di Die My Love condiviso online si mostra la tensione crescente che viene a formarsi tra Grace e Jackson. Jennifer Lawrence, ad esempio, viene mostrata mentre ha in mano un fucile e, successivamente, un coltello.

Il cast del film

Il film di Lynne Ramsay (che ha recentemente diretto A Beautiful Day - You Were Never Really Here, di cui potete leggere la nostra recensione) è interpretato anche da LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, The Book of Clarence), Nick Nolte (Cape Fear - Il promontorio della paura, 48 ore, Il principe delle maree), e Sissy Spacek (Carrie - Lo sguardo di Satana, La figlia del minatore, In the Bedroom).

Jennifer Lawrence e il primo giorno sul set di Die, My Love: "Io e Rob dovevamo lottare come tigri, ma nudi" Jennifer Lawrence e il primo giorno sul set di Die, My Love: 'Io e Rob dovevamo lottare come tigri, ma nudi'

La regista ha parlato della sua nuova opera, in cui si racconta una storia sospesa tra amore e follia, sottolineando: "Esplorare i piccoli drammi, i traumi e la resistenza del quotidiano. L'imprevisto. La perdita di sé. La paralisi. Tutto questo l'ho trovato in Grace. E in come Jackson la ami, pur non essendo mai in grado di comprenderla davvero".