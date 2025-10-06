Jennifer Lawrence e Robert Pattinson sono una coppia in difficoltà nel trailer di Die My Love

Lynne Ramsay è tornata alla regia con un film 'brutale' in cui le due star sono alle prese con un matrimonio in crisi, ecco il nuovo video promozionale.

Il 7 novembre arriverà nei cinema americani Die My Love, il film con star Jennifer Lawrence e Robert Pattinson che è stato diretto da Lynne Ramsay.

Mubi, che si occupa della distribuzione del progetto, ha ora condiviso un nuovo trailer del lungometraggio drammatico che è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Cosa racconta Die My Love

Al centro della trama c'è la coppia composta da Grace e Jackson, i personaggi interpretati da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, che se ne vanno da New York e si trasferiscono in una casa in campagna. La giovane, che è una scrittrice, cerca di trovare la sua nuova identità dopo essere diventata madre, ma inizia ben presto a perdere il controllo facendo emergere nuovi lati della propria personalità.

Nel trailer di Die My Love condiviso online si mostra la tensione crescente che viene a formarsi tra Grace e Jackson. Jennifer Lawrence, ad esempio, viene mostrata mentre ha in mano un fucile e, successivamente, un coltello.

Il cast del film

Il film di Lynne Ramsay (che ha recentemente diretto A Beautiful Day - You Were Never Really Here, di cui potete leggere la nostra recensione) è interpretato anche da LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, The Book of Clarence), Nick Nolte (Cape Fear - Il promontorio della paura, 48 ore, Il principe delle maree), e Sissy Spacek (Carrie - Lo sguardo di Satana, La figlia del minatore, In the Bedroom).

La regista ha parlato della sua nuova opera, in cui si racconta una storia sospesa tra amore e follia, sottolineando: "Esplorare i piccoli drammi, i traumi e la resistenza del quotidiano. L'imprevisto. La perdita di sé. La paralisi. Tutto questo l'ho trovato in Grace. E in come Jackson la ami, pur non essendo mai in grado di comprenderla davvero".