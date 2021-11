Jennifer Garner sostituisce Julia Roberts nella serie AppleTV+ The Last Thing He Told Me

Jennifer Garner prenderà il posto di Julia Roberts nella miniserie Apple TV+ The Last Thing He Told Me, incentrata su complicate relazioni familiari e misteri da risolvere.

Peppermint - L'Angelo della Vendetta: un primo piano di Jennifer Garner in una scena

Come rivela Deadline, la serie prodotta da Reese Witherspoon è basata sull'omonimo bestseller di Laura Dave. Jennifer Garner sostituirà Julia Roberts, costretta a ritirarsi dal progetto per un problema di schedule. Questa è la seconda miniserie AppleTV+ a cui la Garner parteciperà, l'attrice è coinvolta anche nell'adattamento del libro di memorie di Amy Silverstein, My Glory Was I Had Such Friends.

The Last Thing He Told Me è stata creata da Laura Dave con lo sceneggiatore Josh Singer. La storia segue una donna che instaura una relazione con la figliastra di 16 anni e allo stesso tempo scopre le ragioni della misteriosa scomparsa del marito.

In una storia di Instagram pubblicata dopo la conferma della notizia, Jennifer Garner ha affermato che "non potrebbe essere più entusiasta" di interpretare il ruolo:. "Non posso che ringraziare Reese Witherspoon e tutti gli sceneggiatori e creatori della miniserie".