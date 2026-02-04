Jennifer Garner morse l’orecchio di un collega durante una scena di lotta: "Come Mike Tyson!"

Nel corso di un evento organizzato per la stampa in occasione della presentazione della seconda stagione, è stata mostrata una clip della serie tv L'ultima cosa che ti ho detto, con protagonista Jennifer Garner. La clip mostra un uomo in uniforme che bussa alla porta del personaggio di Garner.

Si tratta dello stuntman Sala Baker, che bussa alla porta di Hannah (Jennifer Garner), la quale fugge dall'abitazione e con la quale scoppia una vera e propria collutazione nella cucina. Nonostante la finzione della scena, in passato la lotta tra i due ha avuto conseguenze reali.

Jennifer Garner strappò un pezzo d'orecchio al collega

L'attrice ha raccontato di aver già lavorato a scene d'azione con Baker nel 2007, sul set di The Kingdom, e all'epoca, il regista Peter Berg le disse di difendersi in qualsiasi modo: "Posso dire solo che l'interprete, Sal, l'ultima volta che ho combattuto con lui è stato in The Kingdom" ha dichiarato Garner "Pete Berg, che era il regista, gli disse di provare a uccidermi. Non avevamo molta coreografia, e disse a me di fare qualunque cosa potessi per sopravvivere".

Peter Berg sul set di The Kingdom

La situazione degenerò, secondo il suo racconto: "Lui lo fece, e io lo feci, e finii per arrampicarmi sulla sua schiena. Gli ho morso l'orecchio, e abbiamo una foto in cui gli manca un pezzo di orecchio, perché non stavamo scherzando". Jennifer Garner ha dichiarato che tra loro c'era un conto in sospeso: "Ci siamo buttati nella scena in un modo tale che la troupe, era forse il nostro primo o secondo giorno di riprese, ci diceva: 'Potete stare attenti con lei?'. Io ho risposto: 'No, no, no, no, lui non starà attento. Io non starò attenta. Fatevi solo da parte. Qui ho un conto da regolare'. E Sal è stato con noi per tutta la stagione. Quindi preparatevi" ha scherzato la star.

Una scena alla Mike Tyson

Dopo il racconto di Jennifer Garner, il collega Nikolaj Coster-Waldau è apparso particolarmente scioccato e ha commentato: "Possiamo ripeterlo un attimo? Gli hai staccato un pezzo d'orecchio?" ha chiesto, prima che l'attrice rispondesse: "Come Mike Tyson".

Nella serie L'ultima cosa che ti ho detto recitano Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Aisha Tyler e Augusto Aguilera.