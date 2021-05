Ben Affleck, il tenero omaggio all'ex moglie Jennifer Garner per la Festa della Mamma (FOTO)

In occasione della Festa della Mamma, Ben Affleck ha condiviso un tenero post dedicato alla sua ex moglie Jennifer Garner, con cui è stato sposato a lungo e dalla quale ha avuto tre figli, ritratti nelle foto pubblicate su Instagram dall'attore.

Nel giorno della Festa della Mamma, gente comune e personalità dello spettacolo hanno approfittato dei canali social per celebrare la figura materna. E così ha fatto anche Ben Affleck, il quale ha condiviso su Instagram un omaggio a Jennifer Garner, la madre dei suoi figli. Ricordiamo che i due si sono separati nel 2015 dopo oltre un decennio di matrimonio, ma sono rimasti in buoni rapporti e ricoprono il ruolo di co-genitori dei loro figli Violet di 15 anni, Seraphina di 12 e Samuel di 9 anni. L'ex interprete di Batman ha quindi pubblicato una serie di immagini che ritraggono Garner con i tre bambini, oltre ad una dolce foto dell'intera famiglia vestita con i costumi de Il Mago di Oz. "Sono così felice di condividere questi ragazzi con te. Siamo i genitori più fortunati del mondo. Grazie per tutto il bene che fai. Buona festa della mamma. Con affetto, il loro papà", si legge nel post in questione.

Parallelamente, Jennifer Garner ha condiviso un post per celebrare la giornata speciale, ringraziando Dio per i suoi figli "sani, divertenti e dolci", per sua madre, la sua famiglia e gli amici. L'attrice di Alias ​​si è poi rivolta a coloro che si ritrovano ad affrontare momenti di sconforto, scrivendo "Vorrei poter avvolgere le mie braccia attorno a tutti coloro per i quali oggi ci sarà qualcosa da sopportare. Spero che il mondo si prenda cura di te nel modo in cui hai bisogno di essere curato oggi". In precedenza, Garner aveva ammesso che avere "gli occhi dei bambini su di lei" rappresentava la parte più difficile del suo divorzio da Ben Affleck.

Oltre ad affermare che passare attraverso un divorzio sia molto difficile, indipendentemente dal fatto di essere un personaggio pubblico o meno, l'attrice ha ricordato che all'epoca ha dovuto fare anche i conti con l'invadenza dei paparazzi. Garner ha detto che non aveva mai avuto un giorno senza paparazzi, nonostante vivesse in una strada che era "piena zeppa di attori, molto più di successo, famosi e amati di me, compreso lo stesso Ben".