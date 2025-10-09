Jennifer Aniston su una reunion di Friends: "Senza Matthew Perry è impossibile!"

L'interprete di Rachel nella serie cult è tornata a parlare della tragica morte del suo amico e collega, ribadendo che senza di lui non può avvenire un ritorno di Friends.

Jennifer Aniston, nella sua recente intervista rilasciata a Harper's Bazaar, ha spiegato perché una reunion di Friends sarebbe impossibile.

L'interprete di Rachel Green, ruolo avuto dal 1994 al 2004, è infatti tornata a parlare della sua esperienza sul set e del legame con l'amata sitcom.

Un ritorno impossibile sugli schermi

Rispondendo alle domande della rivista, Jennifer Aniston ha ribadito che la tragica morte di Matthew Perry ha lasciato il segno e non c'è alcun modo per superare quell'assenza e riportare, in qualche modo, Friends sugli schermi. La star ha dichiarato: "Sarebbe letteralmente, fisicamente impossibile".

Friends: il cast in una scena dell'episodio Lezioni di poker

L'attrice ha inoltre condiviso le sue emozioni di fronte alla perdita del collega e amico: "Il fatto che avesse così tanti demoni mi spezza il cuore. Ma cavolo, per essere stato qualcuno con così tanti turbamenti interiori, sicuramente è riuscito a ridere molto e quello significava tutto per lui".

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si erano ritrovati sul set di Friends in occasione di un'apprezzata reunion arrivata sugli schermi televisivi nel 2022. Gli interpreti del gruppo di amici che vivono a New York avevano condiviso curiosità, retroscena, ricordi ed emozioni, tra risate e qualche lacrima, per la gioia dei tanti fan che nel corso degli anni si sono appassionati al racconto della vita dei clienti del Central Perk.

Friends ha cambiato la vita della star

Jennifer ha ricordato ancora una volta l'importanza di Friends nella sua vita e nella sua carriera: "Per me è stata una gioia pura. Ha completamente formato chi sono".

L'interprete di Rachel ha sottolineato: "Non vedevo l'ora di leggere gli script: giravamo lo show ogni venerdì sera e, non appena finivamo le riprese, trovavamo il nuovo copione il lunedì mattina nel nostro camerino".