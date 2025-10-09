Jennifer Aniston svela la sua battaglia ventennale per avere un figlio: "Carrierista? Non sanno la mia storia"

La star di The Morning Show e Friends ha risposto alle critiche assurde di chi ritiene abbia preferito la carriera alla famiglia.

Jennifer Aniston ha rilasciato una lunga intervista a Harper's Bazaar UK per il numero di novembre soffermandosi sulle fake news che girano da tempo, secondo cui non avrebbe voluto diventare madre perché egoista e maniaca del lavoro.

Da tempo, Aniston è nel mirino di hater che la prendono di mira perché sarebbe una carrierista dedita soltanto agli impegni professionali e non alla famiglia, additando questa presunta versione come se fosse problematica e senza nemmeno conoscere la sua storia personale.

La risposta di Jennifer Aniston a chi la definisce egoista e carrierista

"Non conoscevano la mia storia, né quello che ho passato negli ultimi 20 anni per cercare di costruire una famiglia" ha sottolineato la star di The Morning Show "perché non vado in giro a raccontare i miei problemi di salute. Non sono affari di nessuno. Ma arriva un punto in cui non puoi più non ascoltare".

Primo piano di Jennifer Aniston in The Morning Show

L'attrice ha ribadito: "La narrazione su come non voglio avere un figlio o una famiglia perché sono egoista, una maniaca del lavoro mi colpisce, certo, sono solo un essere umano. Siamo tutti esseri umani. Ecco perché a un certo punto ho pensato: 'Ma che diamine?'".

La storia personale di Jennifer Aniston

Con il passare degli anni, l'attrice di Friends ha spiegato di non aver più voglia di rispondere alle illazioni, spiegando che i suoi amici e la sua famiglia conoscono la verità ed è questo ciò che importa.

Nel 2022, Jennifer Aniston spiegò di aver tentato la fecondazione in vitro ma senza successo: "È stata una strada difficile per me, quella della maternità" raccontò la star "Negli ultimi anni dei miei 30 e per tutti i 40 anni ho passato momenti davvero duri, ma se non avessi attraversato tutto questo, non sarei mai diventata la persona che sono oggi. Stavo cercando di restare incinta. Anni e anni di speculazioni. È stato davvero difficile. Ho fatto la fecondazione in vitro, bevuto tè cinesi, provato di tutto. Avrei fatto qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto: 'Congela i tuoi ovuli, fallo per te stessa'. Ma non ci pensi. Ora la nave è salpata. Non ho alcun rimpianto".