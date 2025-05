Jenna Ortega non ama l'uniforme scolastica di Mercoledì: "Troppo paternalistica"

In una recente intervista la star della serie Mercoledì, Jenna Ortega, ha spiegato perché non ama l'uniforme che deve indossare sul set.

Jenna Ortega ha ripreso l'iconico ruolo di Mercoledì Addams per la seconda stagione della serie targata Netflix, rivelando di aver avuto qualche problema causata dalla necessità di indossare un'uniforme scolastica.

La star dello show ha inoltre sostenuto che il successo del progetto prodotto per la piattaforma di streaming potrebbe avere delle conseguenze negative sulla sua carriera, facendola associare troppo a un ruolo da liceale.

L'opinione di Jenna sul costume di Mercoledì

In un'intervista rilasciata a Harper's Bazaar, Jenna Ortega ha ammesso che interpretare Mercoledì le causa qualche sentimento contrastante. Spesso, infatti, l'attrice si è ritrovata a pensare che la serie possa trasmettere un'immagine limitata delle sua capacità e non farle ottenere la giusta considerazione nel mondo di Hollywood.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

La giovane star ha sottolineato: "Sto realizzando uno show che farò per anni in cui interpreto una studentessa. Ma sono inoltre una giovane donna. Ma, sapete, devo indossare un'uniforme da studentessa. C'è semplicemente qualcosa legato a quell'elemento che è davvero paternalistico".

Jenna ha poi aggiunto: "Inoltre, quando sei bassa, le persone stanno già fisicamente guardandoti dall'alto verso il basso... Le ragazze, se non rimangono con questa immagine perfetta di come erano quando sono state presentate per la prima volta... La gente allora pensa: 'Ah, c'è qualcosa di sbagliato, è cambiata. Ha venduto la sua anima'".

Ortega ha quindi ribadito: "Ma state guardando queste donne nei momenti più cruciali della loro vita, stanno sperimentando perché è quello che si fa a quell'età".

Il ritorno della giovane Addams

I fan potranno rivedere in azione Mercoledì dal 6 agosto, giorno in cui arriverà in streaming su Netflix la prima parte della seconda stagione della serie.

Lo show creato da Alfred Gough e Miles Millar segue la protagonista alla Nevermore Academy, dove impara a padroneggiare le sue emergenti capacità psichiche. Nella prima stagione, scopre una serie di omicidi collegati ai suoi genitori, Morticia e Gomez, che si erano conosciuti nella scuola 15 anni prima.

Tra gli interpreti dei nuovi episodi ci sono anche Catherine Zeta-Jones, che interpreta Morticia Addams, Luis Guzmán è il marito Gomez Addams, Isaac Ordonez interpreta il fratello minore di Mercoledì, Pugsley Addams, e Luyanda Unati Lewis-Nyawo è lo sceriffo Ritchie Santiago).

Le aggiunte al cast della nuova stagione includono Billie Piper nel ruolo di Capri, Steve Buscemi nel ruolo di Barry Dort, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor.