The Walking Dead: Dead City 3, Negan e la sua Lucille nella prima immagine

Una familiare mazza da baseball è tornata nel mondo di The Walking Dead. In una prima immagine della terza stagione di The Walking Dead: Dead City, vediamo infatti Maggie mentre consegna Lucille a Negan, anticipando il ritorno della serie spin-off.

La terza stagione di Dead City continuerà la storia di Maggie e Negan a Manhattan, mentre i due tenteranno di costruire una nuova comunità dopo gli eventi delle precedenti stagioni. Tuttavia, con minacce ancora incombenti come la Dama e la New Babylon Federation, la coppia dovrà affrontare difficoltà ancora maggiori rispetto al passato.

The Walking Dead: Dead City 3, Maggie consegna Lucille a Negan in una scena

La nuova versione di Lucille introdotta in Dead City

Questa nuova versione di Lucille, introdotta nella seconda stagione, è dotata di una scarica elettrica oltre che del classico rivestimento di filo spinato. Nell'immagine, Maggie può essere vista mentre la porge a Negan mentre i due sono seduti in un bar, apparentemente come segno di fiducia. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto il loro rapporto sia ancora fragile, né cosa Maggie possa chiedere in cambio della celebre mazza da baseball.

The Walking Dead: Dead City, una foto dei protagonisti

The Walking Dead: Dead City, dove eravamo rimasti?

La seconda stagione si è conclusa con Maggie e Negan che decidono di collaborare dopo una lunga serie di eventi che hanno portato a conseguenze catastrofiche. Sebbene il gruppo di Bruegel sia stato infine sconfitto, Ginny ha ceduto alle sue ferite trasformandosi in un Walker.

Maggie ha anche accoltellato Negan con l'intenzione di ucciderlo, salvo poi lasciarlo in vita, portando i due a formare una riluttante alleanza insieme a Perlie Armstrong. Nel frattempo, New Babylon ha marciato su Manhattan, mentre la Dama e Hershel sono determinati a ricostruire il mondo a propria immagine.

Quando uscirà in streaming la Stagione 3

La terza stagione di Dead City debutterà nell'estate del 2026 su AMC e AMC+ negli Stati Uniti, anche se al momento non è stata ancora annunciata una data d'uscita precisa. La stagione, composta da otto episodi, sarà la prima con Seth Hoffman (storico autore della saga) nel ruolo di showrunner, prendendo il posto di Eli Jorné dopo le prime due stagioni.