Jay Kelly: Netflix svela la data di uscita del film di Noah Baumbach con George Clooney

Netflix ha annunciato la data di uscita del nuovo film diretto da Noah Baumbach che avrà come star George Clooney e Adam Sandler. L'appuntamento in streaming per vedere Jay Kelly è stato infatti fissato al 5 dicembre e online è stata condivisa la prima foto ufficiale.

Cosa racconterà il film di Baumbach

La sinossi ufficiale anticipa semplicemente: "Tutti conoscono Jay Kelly, ma Jay Kelly non conosce sé stesso".

Noah Baumbach ha scritto la sceneggiatura del film insieme a Emily Mortimer, coinvolta anche nel film come attrice, e fa parte del team della produzione in collaborazione con David Heyman e Amy Pascal.

Il progetto viene descritto come una commedia straziante e nel cast, oltre a George Clooney e Adam Sandler, ci sarà anche Laura Dern che aveva collaborato con il filmmaker in occasione di Storia di un matrimonio.

Ecco la prima foto ufficiale:

Jay Kelly: George Clooney nella prima foto del film di Noah Baumbach

La lista di star coinvolte nel lungometraggio comprende poi Billy Crudup, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Patrick Wilson, Nicole Lecky, Thaddea Graham, Jim Broadbent, Eve Hewson, l'attrice italiana Alba Rohrwacher, Lenny Henry, Josh Hamilton e Greta Gerwig.

Il film Jay Kelly sarà distribuito in alcuni cinema a livello internazionale a partire dal 14 novembre prima di approdare poi sulla piattaforma di streaming il 5 dicembre.

Bisognerà quindi attendere per scoprire qualche dettaglio in più sulla trama del film e vedere un trailer che permetterà di scoprire l'atmosfera che caratterizzerà la storia.