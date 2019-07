Jason Statham apre la bottiglia con un calcio: il video è virale

Jason Statham apre una bottiglia e il video è virale nel giro di poche ore: merito del nuovo passatempo, la BottleCapChallenge, che consiste nell'aprire una bottiglia con un calcio girato. L'attore ha deciso di parteciparvi e la sua esecuzione è da manuale. Postata sui suoi canali social, ha scatenato i commenti entusiasti dei fan.

A lanciare la sfida a Jason Statham è stato il cantautore John Mayer e l'attore non si è certo tirato indietro, come potete vedere qui sotto nel video allegato, taggando a sua volta il campione di UFC James Moontasri e il regista Guy Ritchie a cui deve il lancio della sua carriera grazie al film The Snatch. A breve rivedremo Statham nuovamente in sala accanto a Dwayne Johnson in Fast & Furious - Hobbs & Shaw, il primo spin-off della saga Fast and Furious in cui i due torneranno a vestire i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw.

Stavolta i due dovranno unire le forze per combattere una nuova minaccia, Brixton a cui presta il volto nientemeno che Idris Elba, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, che possiede un'arma biologica letale. A dare man forte all'inedito duo ci sarà una brillante agente del MI6, interpretata da Vanessa Kirby che, smessi i panni regali della sorella della regina d'Inghilterra di The Crown, si è data ai film d'azione saltando da una nazione all'altra. Da Los Angeles a Londra, passando per Chernobyl sino alle esotiche Samoa. L'uscita del film è prevista per l'8 agosto.