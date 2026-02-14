Jason Statham interpreterà se stesso come eroe nel nuovo film del regista di Deadpool

L'attore si prenderà probabilmente poco sul serio nel nuovo film diretto da David Leitch e che al momento è intitolato Jason Statham Stole My Bike

Con l'inizio del Festival del cinema di Berlino, il market in cui si acquistano nuovi film da produrre è in piena attività e, secondo Deadline, molti acquirenti hanno messo gli occhi su Jason Statham Stole My Bike, una commedia d'azione meta-cinematografica che sarà diretta da David Leitch.

Jason Statham è pronto a recitare in quello che la presentazione descrive come "il ruolo di una vita, interpretando la superstar mondiale d'azione Jason Statham", in un divertente cortocircuito meta-narrativo.

Jean-Claude Van Damme in un'immagine di JCVD

Jason Statham come Jean-Claude Van Damme?

Sulla carta, il progetto ricorda JCVD, film con Jean-Claude Van Damme, che interpretava una versione romanzata di se stesso: fallito, consapevole di sé e brutalmente onesto riguardo alla fama e al fallimento.

Per ora non ci sono dettagli sulla trama, ma le riprese sono previste per maggio 2026 e il budget dovrebbe essere di circa 80 milioni di dollari. Si punta a una classificazione PG-13. La sceneggiatura è stata scritta da Alison Flierl, autrice di BoJack Horseman, il che, per quanto mi riguarda, sembra essere un ottimo segno.

A Working Man: un primo piano di Jason Statham

Jason Statham è ancora il re del box-office?

Potete odiarlo quanto volete, ma Statham rimane un richiamo ancora fortissimo al botteghino: i suoi film sono realizzati con un budget piuttosto contenuto, a volte inferiore alla media, escono quasi ogni gennaio o febbraio e finiscono per realizzare un discreto profitto.

Cosa potrebbe chiedere di più il capo di una casa di produzione? Tra i suoi ultimi lavori figurano The Meg, The Beekeeper, The Mechanic e A Working Man. Tuttavia, il suo film più recente, Missione Shelter, non ha soddisfatto le aspettative, con il peggior debutto della star dal 2008.