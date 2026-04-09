Jason Statham cerca vendetta in mare aperto: la data d'uscita del nuovo action

Lionsgate ha svelato il trailer e il poster del prossimo film d'azione con Jason Statham, Mutiny, annunciando anche la data d'uscita di questa nuova avventura con protagonista l'attore britannico.

Il poster del film, condiviso nelle scorse ore, mostra Statham appeso alla fiancata di una barca, con un'arma in mano, mentre scruta l'acqua e un'altra nave militare in lontananza.

Mutiny, il poster del film con Jason Statham

La data d'uscita e il cast di Mutiny

Questa nuova avventura d'azione con Statham arriverà nelle sale americane il 21 agosto 2026, in piena stagione estiva. Non è ancora chiaro se Mutiny arriverà anche nelle sale italiane in contemporanea o meno.

Oltre a Statham, nel cast della pellicola figurano anche Annabelle Wallis, Roland Møller e Jason Wong. Il film è diretto da Jean-François Richet e scritto da Lindsay Michel e J.P. Davis.

La trama del nuovo action di Jason Statham

Mutiny racconta la storia di Cole Reed (Statham) che, dopo aver assistito all'omicidio del suo capo, un industriale miliardario, viene incastrato per il crimine, costringendolo a fuggire mentre cerca di smascherare una cospirazione internazionale, recita la sinossi ufficiale del film.

The Beekeeper: Jason Statham in una scena tratta dal film

Jason Statham è ancora una garanzia al box-office?

Negli ultimi anni l'attore ha continuato a muoversi nel suo territorio tipico, quello dell'action ad alto tasso di vendetta e fisicità, con risultati al box office piuttosto variabili ma complessivamente solidi: il caso più evidente è The Beekeeper, che nel 2024 si è rivelato un vero successo, superando i 160 milioni di dollari globali a fronte di un budget contenuto e diventando uno dei suoi migliori exploit recenti.

Il più recente A Working Man ha avuto un rendimento intermedio, vicino ai 100 milioni nel mondo, quindi discreto ma senza diventare un vero blockbuster. Ha un po' deluso le aspettative Missione Shelter, di cui perfino Stephen King aveva tessuto le lodi.