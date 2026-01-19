Jason Momoa rinnega il suo passato? "Lobo è un sogno, volevo interpretarlo più di Aquaman"

L'interprete di Arthur Curry nel DC Extended Universe non ha mai nascosto il suo amore per il personaggio di Lobo, che finalmente avrà l'occasione di ritrarre nel prossimo film su Supergirl del DCU

Sebbene non sia il protagonista di Supergirl, il debutto dell'iconico personaggio DC Lobo è uno degli elementi più attesi del film. Jason Momoa, star di Aquaman, lo interpreterà nel film in uscita quest'estate, mentre Milly Alcock sarà la protagonista nel ruolo di Kara Zor-El/Supergirl.

"È fantastico", ha dichiarato Momoa. "Interpretare Lobo è il mio sogno più grande. Volevo interpretarlo più di Aquaman. Ci siamo". In precedenza, il capo dei DC Studios James Gunn aveva rivelato che Momoa aveva effettivamente fatto pressioni per interpretare Lobo, fin da quando il regista di Superman era stato annunciato come parte della nuova leadership del franchise.

"Quando è stato annunciato che avevo ottenuto il lavoro, ho ricevuto immediatamente un messaggio", aveva svelato Gunn. "Era Jason Momoa che mi scriveva... tutto in maiuscolo, 'Lobo, baby'. Un miliardo di punti esclamativi". Anche il co-direttore degli studios Peter Safran, aveva detto la sua, affermando: "Beh, si tratta di Jason Momoa. Parliamo di una scelta perfetta. Nella vita reale, lui è Lobo".

L'amore di Jason Momoa per Lobo

Nel corso degli anni, Momoa ha sempre espresso apertamente il suo amore per il personaggio sin dalla notizia iniziale della sua partecipazione al cast. "Penso semplicemente di essere la persona giusta per interpretare questo ruolo", aveva affermato l'attore. "Se proprio dobbiamo assegnarmi un ruolo stereotipato, allora che sia quello di Lobo. Moto, sigari, feste, dreadlocks... ama combattere, è divertente".

"Questo è il ruolo che ho sempre voluto interpretare", aveva aggiunto Momoa lo scorso anno. "È il fumetto che ho sempre amato, quindi sono davvero nervoso... È quasi scontato interpretare questo personaggio". Al momento, l'unica apparizione annunciata di Momoa nei panni di Lobo è in Supergirl, ma l'attore ha espresso la volontà di tornare nel DCU.

Inoltre, Safran ha elogiato Momoa, il che fa ben sperare per il suo futuro nel franchise: "Si desiderano attori che siano volontari, non reclute, e lui si è offerto volontario per interpretare Lobo; voleva semplicemente farlo".

Lobo e Jason Momoa

Chi è Lobo nei fumetti DC e quali sono i suoi poteri?

Si tratta di un alieno cacciatore di taglie intergalattico, noto come "The Main Man" per il suo atteggiamento violento, irriverente e autodeterminato. È l'ultimo sopravvissuto del pianeta Czarnia, che ha sterminato per divertimento, e da allora vaga per la galassia affrontando missioni per chi paga meglio, spesso scontrandosi con eroi come Superman e la Justice League.

Dotato di super forza, rigenerazione rapidissima, invulnerabilità e abilità di combattimento, Lobo è più un antieroe caotico e satirico che un semplice villain: i suoi racconti mischiano violenza estrema, umorismo nero e parodia dei cliché del fumetto anni '90.