Dune: Jason Momoa in trattative per far parte del cast

Jason Momoa in Dune? Pare proprio di sì. La Legendary, lo studios che produce il remake, avrebbe avviato trattative serrate per convincere l'attore a far parte del film di Denis Villeneuve tratto dal best-seller cult di Frank Herbert, già portato sullo schermo a metà degli anni Ottanta da David Lynch. Se così fosse si andrebbe ad unire ad un cast letteralmente stellare che comprende: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Oscar Isaac e Josh Brolin.

A Jason Momoa sarebbe stata offerta la parte di Duncan Idaho, ruolo che, nel film di David Lynch, era stato di Richard Jordan. Idaho è un abile maestro di spade al servizio della casa degli Atreides e braccio destro del duca Leto insieme a Gurney Halleck e Thufir Hawat. Viene descritto come un uomo bellissimo, con capelli neri, mossi, occhi verdi o blu e una carnagione scura. La descrizione di fatto, sembra adattarsi molto bene a Momoa.

C'è da dire che l'idea di riportare in vita l'universo Frank Herbert è molto ambiziosa. In passato un regista del calibro di Alejandro Jodorowsky aveva provato a trarne un film, ingaggiando addirittura Salvador Dalì e Orson Welles, ma non se ne fece niente. Chi riuscì a portarlo al cinema fu solo David Lynch nel 1984. Ma il risultato, all'epoca, deluse un po' tutti, Lynch in primis. Solo più tardi quest'opera sgangherata - famosa rimane la lapidaria recensione di Roger Ebert che lo definì "un vero casino" - riemerse dal dimenticatoio con una versione più allungata e più vicina al volere del suo autore, diventando un vero e proprio cult.

Ora Denis Villeneuve ci prova, rimettendosi in gioco grazie a una sceneggiatura firmata insieme a Eric Roth e Jon Spaihts e con l'intenzione di dividere l'opera in due parti. Questo per permettere al regista franco-canadese di approfondire in maniera completa tutte le complesse vicende ambientate sul pianeta Arrakis in cui si sfidano varie dinastie per il possesso della mitica Spezia, strumento fondamentale per i viaggi interstellari.

Per quanto riguarda gli attori, Timothée Chalamet interpreterà il protagonista, Paul Atreides, mentre a Stellan Skarsgård spetta il ruolo del barone Harkonnen, rappresentante della famiglia che governava Arrakis prima degli Atreides e intenzionato con ogni mezzo a riprendersi ciò che era suo. Josh Brolin sarà invece Gurney Halleck; Javier Bardem è Stilgar, uno dei guerrieri Freman; Oscar Isaac, il duca Leto Atreides, padre di Paul; Dave Bautista è Glossu Rabban, mentre Charlotte Rampling e Rebecca Ferguson saranno la reverenda Madre Mohiam e Lady Jessica. Si parla di riprese in estate tra gli Origo Film Studios di Budapest e la Giordania.